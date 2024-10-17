Британія оголосила масштабний пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

Ще 18 суден тіньового флоту будуть позбавлені доступу до портів Великої Британії

Нафтові танкери, які стали мішенню нових санкцій, лише за останній рік перевезли сировини на приблизно $4,9 млрд

Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Нові санкції стосуються 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів зі скрапленим природним газом. Це найбільша на сьогодні санкційна акція проти тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна.

«Ще 18 суден тіньового флоту будуть позбавлені доступу до портів Великої Британії і не зможуть користуватися провідними британськими морськими послугами, в результаті чого загальна кількість нафтових танкерів, проти яких запроваджено санкції, зросте до 43», – йдеться у повідомленні.

Нафтові танкери, які стали мішенню нових санкцій, лише за останній рік перевезли сировини на приблизно $4,9 млрд. Щоб уникнути британських санкцій, «Совкомфлот», найбільша судноплавна компанія Росії, була змушена намагатися перейменувати свої судна. Сьогоднішні санкції націлені на ще більшу кількість її суден.

Британія також запроваджує санкції проти ще чотири танкери зі зрідженим природним газом та російської газової компанії АТ «Русгаздобыча».

Нагадаємо, дані Kpler показують, що у липні 2024 року 83% російської сирої нафти та 46% нафтопродуктів було відправлено тіньовими танкерами. При цьому лише 33% судів було застраховано відомими міжнародними страховиками. Як пише експерт з енергетики Антоніо Гарсія у статті для OilPrice, скорочення ролі основного світового флоту фундаментально підриває важелі цінового обмеження та глобальної торгівлі.

До слова, через західні санкції Російська Федерація накопичила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу.