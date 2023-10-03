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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Виборці Вадима Рабіновича мають це знати

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

За два тижні до вторгнення політик вирушив у свою найдовшу подорож. Із неї він вже не повертається 20 місяців...

Майже 10 років тому до редакції Главкома завітав видатний політик і шоумен Вадим Зіновійович Рабінович. Як завжди, він був у супроводі свого незмінного помічника Володимира Кацмана. Обидвоє прибули у дуже гарному настрої. На щойно завершених виборах президента Рабінович взяв 2,25%.

Мало? Можливо. Але тоді це було удвічі більше за результат Олега Тягнибока, який на той момент мав цілу фракцію у парламенті. І Рабіновича з Кацманом це дуже тішило.

Вадим Зіновійович був упевнений: перед ним відкрилися неабиякі перспективи і не помилився. Бо Тягнибока і багатьох патріотів «розумний» виборець у парламент вже не пустив, а от Рабінович там таки опинився.

З мандатом Рабінович так сильно дбав про Україну і своїх виборців, що врешті перед самою повномасштабною війною сховався в Ізраїлі. За два тижні до вторгнення політик вирушив у свою найдовшу подорож. Із неї він вже не повертається 20 місяців...

Розуміючи, що ізраїльський вояж затягується, а в Україні в нього перспективи нерайдужні, Рабінович затіяв справжню спецоперацію. Він узявся ховати свої активи. Відповідальну справу політик, який звинувачується у держзраді, доручив дружині Ірині...

«Главком» описує цікавий «схематоз», який, за версією слідства, прокручувала Ірина Рабінович...

І все майже вдалося, але у серпні суд за наполяганням слідчих Офісу генпрокурора таки зупинив спецоперацію Рабіновичів і арештував їхнє майно.

Чи це крапка у цій захопливій історії? Навряд чи.

Просто для довідки. За останніми даними руху Чесно, один із найвищих відсотків депутатів, які пішли на фронт, – у Свободи.

Один із найвищих відсотків, які втекли або зрадили, у...

Самі знаєте кого.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Вадим Рабінович майно парламент

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