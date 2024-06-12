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Вибори до Європарламенту виграла викладачка із Закарпаття: чому вибухнув скандал?

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вибори до Європарламенту виграла викладачка із Закарпаття: чому вибухнув скандал?
Вікторія Ференц має подвійне громадянство
фото: pmg.ua

Юрій Михальчишин: «Парламентська діяльність Ференц зосереджуватиметься на дискредитації України»

До переліку кандидатів на виборах до Європарламенту від партії Віктора Орбана «Фідес-Угорський громадянський союз» була внесена викладачка Закарпатського угорського інституту ім.Ференца Ракоці (м. Берегове) Вікторія Ференц. Про це повідомив ексдепутат і офіцер бригади «Азов» Юрій Михальчишин.

Як наголосив екснардеп, Ференц проходила під 7 номером і вочевидь, «має подвійне громадянство України та Угорщини».

сЙмовірно, парламентська діяльність Ференц зосереджуватиметься на дискредитації України та обвинуваченнях нашої Держави в «порушенні прав угорської меншини» Закарпаття, а також популяризації гібридних російських наративів про «мирне вирішення збройного конфлікту» шляхом припинення військово-технічної допомоги нашій Державі», – написав Михальчишин.

Вікторія Ференц народилась у 1984 році в Ужгороді. Доктор філософії. В 2006 році закінчила Закарпатський угорський інститут ім.Ференца Ракоці (факультет англійської мови та літератури). З 2013 року – співробітниця Інституту досліджень національної політики (Будапешт). Лобіював її політичне просування Ласло Брензович, який позиціонує себе, як представник та захисник інтересів закарпатських угорців та переховується від українського правосуддя в Угорщині за звинуваченням у зазіханні на суверенітет та територіальну цілісність України.

За результатами виборів до Європарламенту партія «Фідес-УГС» отримала 11 місць.

Як повідомляло видання Politico, правляча партія Угорщини Fidesz отримала свій найгірший результат на виборах до Європейського парламенту. 

До слова, в Угорщині на виборах до Європейського парламенту партія прем'єр-міністра Віктора Орбана втратила позиції. У країні може з'явитися новий політик, що має намір кинути виклик тривалому домінуванню нинішнього керівника уряду. Про це пише Bloomberg. Згідно з проміжними результатами після підрахунку майже половини голосів, партія Орбана Fidesz була на шляху до отримання 44% голосів. Друге місце посіла партія TISZA політичного новачка Петера Мадяра з 31%.

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Теги: вибори Європейський союз Віктор Орбан Закарпаття

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