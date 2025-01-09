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Сергій Тихий Журналіст

Трамп наближає США до диктаторського режиму?

glavcom.ua
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Чому Дональд Трамп загрожує демократії США?
фото: depositphotos.com

Не жити у світі фашизму, який переміг

Хто може бути огиднішим за постарілого Нарциса? Тільки ті, хто намагаються підлаштуватися під його мерзенні нарцисичні пози. Чого ви хочете від Трампа, він же непередбачуваний. Трамп мільярдер, він будує свою політику, як звик вести бізнес (рекетирський, корумпований). Трамп спеціально до 20 січня всіх провокує, включно з найближчими союзниками і очевидними ворогам щоби розібратися хто є хто, а потім…

…Що потім? Треба нарешті визнати: всеамериканський жлоб привів до найвищої у сучасному світі влади людину, яка на 100% непридатна для посади президента США. Мало того, Трамп – типовий фашист і він буде намагатися встановити у США фашистський режим, навіть не усвідомлюючи цього, бо йому саме таке подобається.

Є кілька різних списків ознак фашизму. Я візьму найлаконічніший.

  1. Довічний диктатор. Трамп упевнено суне до цього статусу. Подивіться, як уже два місяці всі принишкли, як плазують перед Трампом Америка і світ, ще до того, як той вступив на посаду. Це безпрецедентно. Солідний вік? Не проблема. Америці не звикати до політичних династій (Кеннеді, Буші, Клінтони), а тут уже Дональд Трамп молодший підріс, закінчений мерзотник.
  2. Одна партія, на яку спирається вождь. Республіканська партія – це ще, звісно, не німецькі націонал-соціалісти 1930-х і не КПРС, там є відповідальні люди. Але зверніть увагу: вони нічого не змогли зробити проти висунення від них цього суб’єкта, на якому проби нема де ставити. Демократи? Їх з’їла безумна лівачня і наразі не проглядається ані прийнятної нової ідеології, ані тих, хто здатний запустити процес відродження партії.
  3. Нехтування громадянськими правами. Звісно, в Америці воно не буде таке саме, як у Росії чи КНДР. Але воно цілком реальне. Інформаційний простір – у руках Маска і Цукерберга. Вони цілком можуть забезпечити, щоб в Америці «на всіх язиках все мовчало». Звісно, протидія буде, але намагання її придушити – теж.
  4. Строга вертикаль влади. Хтось скаже: в Америці, де штати мають свої закони це неможливо. Але ж у Росії теж є Татарстан, Чечня... Колективне божевілля – це не така вже й унікальна річ в історії.
  5. Мілітаризація. Це найпростіший пункт. Для США достатньо лише певної зміни статусу ЗС. А так найпотужніша у світі армія вже є. Кому нею погрожувати – Трамп уже перелічував і ще додасть.
  6. Агресивна зовнішня політика. Ну, тут і пояснювати нічого не треба, Трамп/Маск уже все сказали.

До цих шести ознак фашизму я наважуся додати сьому: повне ігнорування будь-яких принципів і настанов історії. Для фашистських режимів сучасності немає моралі, усталеної практики міжнародних стосунків, вони не дорожать союзниками і «грають у кості» з ворогами.

Росія, КНДР, Китай, Іран, от і США приєднується до цієї групи. Та що там, цілі міжнародні організації, покликані ці принципи боронити, відверто на них кладуть, зневажають, руйнують – ООН, Червоний Хрест, МАГАТЕ…

Що буде далі? Не берусь прогнозувати. Що робити? Не знаю. Хоча ні, знаю лише те, що здаватися не можна, а ще – треба шукати і знаходити союзників, нації, що ніколи не погодяться жити у світі фашизму, який переміг.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Дональд Трамп політика

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