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Транзит нафти врятовано? Емірати знайшли альтернативу Ормузькій протоці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Транзит нафти врятовано? Емірати знайшли альтернативу Ормузькій протоці
Емірати збудують новий порт в обхід Ормузької протоки
фото: Bloomberg

Після різкого скорочення судноплавства через загрозу з боку Ірану ОАЕ вирішили створити новий логістичний маршрут в обхід стратегічної морської артерії

Об'єднані Арабські Емірати планують створити новий портовий хаб на східному узбережжі країни, який дозволить перевозити частину вантажів в обхід Ормузької протоки. Таким чином влада країни та найбільший портовий оператор DP World прагнуть зменшити залежність від одного з найважливіших морських маршрутів світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, DP World веде переговори щодо будівництва нового порту та контейнерного термінала в еміраті Фуджейра на узбережжі Оманської затоки. Компанія також розглядає можливість розширення вже існуючої портової інфраструктури.

Новий проєкт дозволить суднам доставляти контейнери до східного узбережжя ОАЕ без проходження через Ормузьку протоку. Після цього вантажі транспортуватимуть автомобільними шляхами до Дубая, Абу-Дабі та інших країн Перської затоки.

Financial Times зазначає, що ці плани стали відповіддю на різке загострення ситуації в регіоні після війни між США та Іраном. Після американсько-ізраїльських ударів Тегеран неодноразово заявляв про закриття Ормузької протоки, тоді як Вашингтон запевняв, що судноплавство залишається відкритим.

Саме невизначеність навколо безпеки одного з головних світових морських маршрутів змусила уряд ОАЕ та приватний бізнес переглянути логістичну стратегію.

За даними Financial Times, після закриття Ормузької протоки активність у порту Jebel Ali, який є найбільшим контейнерним портом Близького Сходу, скоротилася на 90-95%. Це стало одним із ключових факторів, що підштовхнули DP World до пошуку альтернативних маршрутів.

Представник компанії підтвердив, що DP World працює над диверсифікацією логістичної інфраструктури та розглядає східне узбережжя як резервний напрямок на випадок подальшої ескалації в регіоні.

Очікується, що новий порт може бути побудований приблизно за півтора року. На першому етапі інвестиції становитимуть сотні мільйонів доларів, однак у майбутньому вони можуть зрости залежно від масштабів проєкту.

Водночас DP World не єдина компанія, яка робить ставку на східне узбережжя ОАЕ. Компанія Gulftainer уже оголосила про інвестиції у розмірі $2 млрд у розширення контейнерного термінала Хор-Факкан, який також дозволяє працювати без використання Ормузької протоки.

Нагадаємо, що війна між США та Іраном перетворює Сполучені Штати на дедалі небезпечнішого союзника для арабських країн Перської затоки. На думку міжнародного оглядача The Independent Сема Кайлі, удари по Ірану не досягли поставлених цілей, зате розширили конфлікт і поставили під загрозу безпеку держав, які співпрацюють із Вашингтоном. 

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Теги: ОАЕ транзит нафта Іран

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