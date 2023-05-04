Звільненого генерала РФ Мізинцева прихистив Пригожин

Мізинцев отримав посаду заступника командира ПВК «Вагнера»

Звільнений заступник міністра оборони країни-агресорки Михайло Мізинцев, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, тепер отримав нову посаду ПВК «Вагнера». Про це повідомив російський так званий військкор Олександр Симонов.

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Зазначається, що Мізинцев отримав посаду заступника командира ПВК «Вагнера».

Наразі він займається додатковою підготовкою підрозділів російських окупантів, яких потім відправляють на війну в Україну.

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Нагадаємо, 30 квітня міністерство оборони Росії підтвердило відставку заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення війська, Михайла Мізинцева. На його посаду вже призначили генерал-полковника Олексія Кузьменкова.

Раніше видання «Медуза» повідомляло, що Мізинцева усунуто з посади. Він був заступником міністра оборони Росії із вересня 2022 року.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми. Після цього за Мізинцевим закріпилося прізвисько «м'ясник Маріуполя».