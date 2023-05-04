Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Звільненого генерала РФ Мізинцева прихистив Пригожин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільненого генерала РФ Мізинцева прихистив Пригожин
Мізинцев був заступником міністра оборони Росії із вересня 2022 року
фото з відкритих джерел

Мізинцев отримав посаду заступника командира ПВК «Вагнера»

Звільнений заступник міністра оборони країни-агресорки Михайло Мізинцев, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, тепер отримав нову посаду ПВК «Вагнера». Про це повідомив російський так званий військкор Олександр Симонов.

Зазначається, що Мізинцев отримав посаду заступника командира ПВК «Вагнера».

Наразі він займається додатковою підготовкою підрозділів російських окупантів, яких потім відправляють на війну в Україну.

Нагадаємо, 30  квітня міністерство оборони Росії підтвердило відставку заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення війська, Михайла Мізинцева. На його посаду вже призначили генерал-полковника Олексія Кузьменкова.

Раніше видання «Медуза» повідомляло, що Мізинцева усунуто з посади. Він був заступником міністра оборони Росії із вересня 2022 року.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми. Після цього за Мізинцевим закріпилося прізвисько «м'ясник Маріуполя».

Теги: ПВК Вагнера росія Маріуполь Міноборони РФ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці готові відбити атаки ворога
Окупанти формують новий «ударний кулак». Де буде гаряче
Вчора, 09:31
Росіянину загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі
Розстрілював цивільні автомобілі в Ірпені. Перед судом постане десантник РФ
1 травня, 12:21
Кувалда останнім часом взагалі стала брендовою річчю російського істеблішменту (фото з поховання «воєнкора» Владлена Татарського)
Пригожинська кувалда дісталась і Лукашенка
25 квiтня, 14:11
У Санкт-Петербурзі парад на честь Дня Перемоги 9 травня проведуть без традиційних прольотів авіації
Парад 9 травня у Санкт-Петербурзі. ЗМІ розкрили деталі
25 квiтня, 04:20
Пекін не відповів на запит ПВК «Вагнер» щодо постачань зброї
Група «Вагнер» просила зброю в Китаю – ЗМІ
21 квiтня, 04:08
Папа Франциск неодноразово закликав до завершення війни в Україні
Папа Франциск в Угорщині намагатиметься «помирити» Україну та РФ
20 квiтня, 07:25
Активісти трохи попрацювали над банкнотами окупантів
Українські активісти зробили новий «дизайн» для російських рублів у окупованих містах (фото)
18 квiтня, 20:08
Епіцентр землетрусу розташований на відстані 6 км на схід від міста Іршава
В Україні вдруге за кілька днів стався землетрус (мапа)
14 квiтня, 08:56
ТРЦ Ocean Plaza є одним з найбільших в Україні
ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави
11 квiтня, 15:43

Соціум

Звільненого генерала РФ Мізинцева прихистив Пригожин
Звільненого генерала РФ Мізинцева прихистив Пригожин
Папа Римський зустрівся з представником РПЦ
Папа Римський зустрівся з представником РПЦ
Грузинський лікар заявляє, що Саакашвілі, який перетворився на скелет, в стані норми
Грузинський лікар заявляє, що Саакашвілі, який перетворився на скелет, в стані норми
У РФ вибухнув склад пально-мастильних матеріалів (відео)
У РФ вибухнув склад пально-мастильних матеріалів (відео)
Які міста Росії та окуповані території зазнали атак дронів
Які міста Росії та окуповані території зазнали атак дронів
У Воронезькій області на території військової частини впав безпілотник
У Воронезькій області на території військової частини впав безпілотник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Білий дім прокоментував атаку дронів на Кремль
13K
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
12K
Навіщо Пригожин заявив про початок українського контрнаступу: роз’яснення ISW
6319
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5757
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
5650
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії

Новини

Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Сьогодні, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Сьогодні, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 16:32
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Сьогодні, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Сьогодні, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту