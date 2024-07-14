Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка

Маланія Трамп подякувала працівникам спецслужб та правоохоронцям за захист її чоловіка Дональда Трампа

Колишня перша леді Меланія Трамп відреагувала та виступила із заявою стосовно замаху на експрезидента США Дональда Трампа

Колишня перша леді Меланія Трамп відреагувала на замах на свого чоловіка, експрезидента США Дональда Трампа. Відповідний лист вона опублікувала в соцмережі Х у неділю, 14 липня.

«Ми завжди були унікальним союзом. Америко, тканина нашої ніжної нації пошматована, але наша мужність і здоровий глузд повинні піднятися і знову об'єднати нас в одне ціле», – написала Меланія.

Вона подякувала працівникам спецслужб та правоохоронцям за захист її чоловіка Дональда Трампа. Меланія також висловила співчуття сім'ям тих, хто постраждав під час стрілянини.

Меланія Трамп назвала нападника «чудовиськом»: «Чудовисько, яке визнало мого чоловіка нелюдською політичною машиною, намагалося виразити пристрасть Дональда – його сміх, винахідливість, любов до музики та натхнення...» .

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

Тим часом, прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика.

А колаборант із Сімферополя знайшов у замаху на Трампа «український слід».

За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.

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