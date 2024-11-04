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МНС Росії розробило посібник, як швидко хоронити трупи і рити братські могили

Степан Гафтко
glavcom.ua
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МНС Росії розробило посібник, як швидко хоронити трупи і рити братські могили
Для росіян придумали посібник для захоронення у братських могилах
фото з відкритих джерел

Для росіян представили посібник про риття могил у воєнний час

Російське Міністерство надзвичайних ситуацій підготувало посібник щодо оперативного створення братських могил під час війни. У документі наведені розрахунки та норми: яку глибину слід копати для котловану, як укладати тіла, як засипати землею, а також інші рекомендації.

У тексті зазначено, що для обладнання братських могил знадобляться робітники, а також наведено оцінку трудовитрат. Одне таке поховання розраховане на 100 загиблих, причому тіла потрібно укладати у два шари (по 50 у кожному), між якими має бути близько метра землі. Завершувати конструкцію передбачається могильним пагорбом заввишки 0,75 метра.

Згідно з кошторисом, найбільше часу – 234 людино-години – витрачається на копання котловану, для чого можна використовувати бульдозер. Братська могила має бути 20 метрів завдовжки, три метри завширшки та 2,3 метра заввишки. Загалом створення одного поховання займає 368,5 людино-години.

Окремо у посібнику розглядається, в яких випадках можна спалювати загиблих, а також як звести до мінімуму ризики зараження хімічними та радіоактивними речовинами.

За оцінками НАТО, Росія втратила близько 600 тис. солдатів у війні проти України.

Раніше НАТО повідомило, що у вересні російська армія щоденно втрачала в середньому 1271 військового вбитими та пораненими на полі бою в Україні. Це найвища кількість з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: у травні НАТО повідомило про 1000 вбитих і поранених. Один з посадовців підкреслив, що, за прогнозами альянсу, такі втрати з боку Росії збережуться до кінця 2024 року. Зростання російських втрат він пов'язав із тим, що запеклі бої тепер ведуться не лише в Харківській, а й у Курській області, а загалом бойові дії посилилися по всій лінії фронту.

Втрати ворога станом на 3 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ. 

До слова, Микола Зінько – колишній міський голова Рави-Руської, а нині – командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади заявив, що російським війська вдається ефективно просуватися завдяки керованим авіаційним бомбам. З їхньою допомогою окупанти зрівнюють міста та позиції ЗСУ із землею.

Нагадаємо, у США вважають нестачу військових головною проблемою України. Солдат, ймовірно, вистачить ще 6-12 місяців ведення війни. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Теги: росія окупанти армія Генштаб поховання солдат втрати

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