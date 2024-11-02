США перекидають на Близький Схід додаткові війська – Пентагон

Сполучені Штати розгортають додаткові військові сили на Близькому Сході

Міністерство оборони США оголосило про розгортання в регіоні Близького Сходу додаткових есмінців, бойової авіації та кількох стратегічних бомбардувальників В-52. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

«На виконання наших зобов’язань щодо захисту громадян і Збройних сил США на Близькому Сході, захисту Ізраїлю та деескалації шляхом стримування та дипломатії, міністр оборони наказав розгорнути додаткові есмінці протиракетної оборони, ескадрилью винищувачів та літаків-заправників, а також кілька ударних бомбардувальників B-52 ВПС США в цьому регіоні», – зазначив представник Пентагону.

За його словами, розгортання відбуватиметься впродовж найближчих місяців у той час, як ударна авіаносна група USS ABRAHAM LINCOLN готуватиметься до виходу з регіону.

При цьому наголошується, що загроза походить від Ірану та його проксі-угруповань. Райдер застеріг: якщо вони будуть націлюватися на американський контингент або на інтереси США в регіоні, Сполучені Штати готові застосувати всі необхідні засоби.

Як повідомлялося, минулого місяця США розгорнули систему протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Ізраїлі, а також на постійній військовій базі у Східному Середземномор'ї.

Раніше в Білому домі заявили, що Сполучені Штати готові продовжувати рішучу підтримку Ізраїлю на тлі загрози нової атаки з боку Ірану.

У ЗМІ повідомили, що Іран, ймовірно, планує атакувати Ізраїль найближчими днями, використовуючи балістичні ракети та дрони.

До слова, цього тижня американські військові завдали ударів по таборах угруповання «Ісламська держава» в Сирії, знищивши майже 35 бойовиків. Про це у середу повідомило Центральне командування Збройних сил США передає АР.