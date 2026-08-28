Окупанти вдарили по АЗС у Харкові: є загиблий та поранені

Рятувальники та інші екстрені служби оперативно прибули на місце та працювали над ліквідацією наслідків атаки

Російські війська завдали удару по автозаправній станції у Слобідському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро людей постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

Перші повідомлення про удар Синєгубов оприлюднив близько 17:00. Тоді він зазначив, що на місці влучання виникла пожежа, а інформації про постраждалих ще не надходило.

Уже за кілька хвилин стало відомо про загиблу людину та одного постраждалого. Пізніше кількість поранених зросла до двох, а згодом – до п'яти. «Попередньо, до 5 людей зросла кількість постраждалих через ворожу атаку по Слобідському району», – повідомив керівник ОВА.

За попередніми даними, російський безпілотник влучив безпосередньо в територію АЗС, після чого там виникла пожежа. Рятувальники та інші екстрені служби оперативно прибули на місце та працювали над ліквідацією наслідків атаки. Медики надають допомогу постраждалим. Інформація про їхній стан, а також остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Це не перша атака російських військ на Харків та його цивільну інфраструктуру останнім часом. Уранці 28 серпня росіяни також атакували торговельний центр у Київському районі міста. Там після влучання виникла пожежа, яку рятувальники згодом ліквідували. Російські війська регулярно застосовують по Харкову ударні безпілотники, атакуючи цивільну та критичну інфраструктуру міста.

Варто нагадати, що російські окупанти атакували торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Унаслідок удару загинув чоловік. Останніми днями російські війська неодноразово атакували торговельні центри в різних регіонах України. 26 серпня окупанти двічі вдарили безпілотниками по триповерховому торговому центру в центрі Лозової на Харківщині. Тоді постраждали десятеро людей.