СБУ відкрила справу проти начальника Генштабу РФ Герасимова

Герасимов причетний до атаки РФ на Київ та область 2 липня цього року

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів генерала армії РФ Валерія Герасимова – начальника Генерального штабу Збройних сил Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, посадовець безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, включаючи повітряну атаку РФ на Київ та область 2 липня цього року. Унаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені цивільні мешканці. Також зруйновано або пошкоджено багатоквартирні будинки, помешкання приватного сектору та соціальні об’єкти.

«За вказівками Герасимова підпорядковані йому збройні угруповання РФ займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів. Масштабні обстріли Росією цивільних об’єктів України є прямим порушенням статей 51, 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року», – йдеться у повідомленні.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки розслідують злочини Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій).

До слова, Буданов зауважив, що начальник Генерального штабу Російської Федерації Валерій Герасимов входить до числа небагатьох в РФ, хто здатний змусити інших генералів виконувати свої обов'язки. Тому він незамінний в Росії.