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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Як Захід бачить питання F-16

glavcom.ua
Україна готується отримати сучасні винищувачі
фото з відкритих джерел

Станом на зараз F-16 є спробую показати путіну безперспективність майбутніх військових кампаній

Історія з F-16 дуже схожа на історію з танками Абрамс і Леопард. Спочатку нам кажуть категоричне ні, потім позиція м’якшає, потім починають підготовку кадрів і потім дають. Чому Захід діє таким чином?

Справа в тому, що вихід на новий рівень зброї впершу чергу є сигналом для росії. Я нагадую, що ключова стратегія для Заходу – це змусити росію визнати, що вона не зможе виграти і сісти за стіл переговорів. Тому надання пакетів озброєння і саме формат цього надання є спробою переконати путіна, що шансів мало. А коли путін показує, що на нього це не діє – ми отримуємо зброю.

Станом на зараз F-16 є спробую показати путіну безперспективність майбутніх військових кампаній. Кремль вже сьогодні не спроможний на наступальні операції, але перспектива України отримати F-16 означає, що такі шанси він втратить і на осінню-зимову кампанію, якщо раптом назбирає сили.

Важливо, що ця безперспективність в тому числі має діяти на оточення путіна, яке має задуматись куди все це йде?

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Теги: путін літак озброєння

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Віктор Андрусів

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