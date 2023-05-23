Як Захід бачить питання F-16

Станом на зараз F-16 є спробую показати путіну безперспективність майбутніх військових кампаній

Історія з F-16 дуже схожа на історію з танками Абрамс і Леопард. Спочатку нам кажуть категоричне ні, потім позиція м’якшає, потім починають підготовку кадрів і потім дають. Чому Захід діє таким чином?

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Справа в тому, що вихід на новий рівень зброї впершу чергу є сигналом для росії. Я нагадую, що ключова стратегія для Заходу – це змусити росію визнати, що вона не зможе виграти і сісти за стіл переговорів. Тому надання пакетів озброєння і саме формат цього надання є спробою переконати путіна, що шансів мало. А коли путін показує, що на нього це не діє – ми отримуємо зброю.

Станом на зараз F-16 є спробую показати путіну безперспективність майбутніх військових кампаній. Кремль вже сьогодні не спроможний на наступальні операції, але перспектива України отримати F-16 означає, що такі шанси він втратить і на осінню-зимову кампанію, якщо раптом назбирає сили.

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Важливо, що ця безперспективність в тому числі має діяти на оточення путіна, яке має задуматись куди все це йде?