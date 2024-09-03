Монголія пояснила, чому не арештувала Путіна за ордером МКС

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух вітає лідера Росії Володимира Путіна під час його візиту, 3 вересня 2024 року

У Монголії наголосили, що «завжди дотримувалася політики нейтралітету в дипломатичних відносинах»

Монголія не могла арештувати президента РФ Володимира Путіна попри ордер Міжнародного кримінального суду, адже країна майже повністю залежить від енергоімпорту з РФ. Про це йдеться в заяві Монголії для видання Politico.

За словами речника монгольського уряду, 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії Монголія імпортує з РФ.

«Це постачання має вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу», – висловився речник.

У Монголії також наголосили, що «завжди дотримувалася політики нейтралітету в дипломатичних відносинах».

Візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Нагадаємо, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну