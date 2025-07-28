Як 3-й армійський корпус зупинив наступ трьох армій РФ

Роботі 3-го корпусу сприяє те, що усі бригади у його складі працюють в одній смузі

Про перші результати бойової роботи 3-го армійського корпусу

Я писав про необхідність створення армійських корпусів три роки, і слідкую, як їх створення впливає на ситуацію на фронті, оскільки основна причина наших втрат не через майстерність ворога, а через системні проблеми в організації та управлінні військами.

Тому важливо подивитись на зміни, які відбулись у смузі 3-го армійського корпусу, командиром якого є полковник Андрій Білецький, оскільки корпус був розгорнутий одним з перших, і взяв відповідальність за смугу 4 червня у вкрай критичній обстановці.

Смуга корпусу, якщо дивитись відкриті джерела, складає приблизно 120 км на рубежі ріки Оскіл. На цьому напрямку на наші війська наступають 20-та та 25-та загальновійськові армії ЗС РФ, посилені окремими частинами 1-ї танкової армії. 1-ша танкова та 20-та армії входять до складу Московського воєнного округу, і мають найкраще забезпечення та поповнення.

З 1 січня по 4 червня 2025 року у смузі двох наших піхотних бригад, де за картою «Діпстейт» ворогу вдалось досягнути найбільшого просування, російські окупанти захопили 198 квадратних кілометрів.

З 4 червня вся смуга фронту корпусу включно з цими двома бригадами була передана під командування Білецькому. За півтора місяця у червні-липні ворогу вдалось захопити 16 квадратних кілометрів, але в результаті контратак 3-й корпус звільнив 8 квадратних кілометрів. На даний момент обстановка залишається важкою, декілька наших позицій перебувають в оточенні, але усі спроби трьох російських армій прорвати фронт відбиваються.

А тепер найважливіше – наші втрати. Я маю детальну інформацію, по безповоротним втратам статистика така – середньомісячні втрати знизились в порівнянні з «докорпусним» часом приблизно у 2 рази. Це відносно середньомісячних втрат з 1 січня по 4 червня.

І це при тому, що у червні інтенсивність бойових дій збільшилась.

Можливо, 3-й корпус отримав значні поповнення? Ні, поповнення у бригадах поступається втратам.

Можливо, 3-му корпусу дали гроші для закупівлі дронів, або почали масові поставки? Ні, 3-й корпус воює на 90% дронами, закупленими на кошти меценатів та пожертви народу.

Можливо, дуже багато дають снарядів? Ні, порівняно з донецьким напрямком дають менше.

Тоді що змінилось?

3-тя штурмова бригада, яка стала стрижнем корпусу, робить неймовірне – вона розтягнулась фронтом на 60 км (!) Це абсолютний рекорд війни. Одна бригада та три приданих батальйони тримають 5% усього фронту активних бойових дій, і 50% фронту усього корпусу. І при цьому на кадрах 3-ї ошбр розгортається корпусне управління та частини корпусного підпорядкування. Управління корпусу змінило тактику дій в обороні в усій смузі. Припинені зустрічні бої та безперервні контратаки. Зник хаос на передньому краю, підрозділи вводяться у бій впорядковано. Системно покращується взаємодія та організація розвідки та вогневого ураження. Білецький має широкі повноваження по просуванню командних кадрів під свою відповідальність, така довіра з боку вищого командування дозволяє швидко масштабувати успішні моделі організації та управління. Тому у корпусі між командирами в усіх ланках зникла брехня у доповідях по обстановці, і покращилась взаємодія. Усі позиції, які знаходяться в оточенні, знаходяться на зв'язку у тому числі з корпусом, людям допомагають та намагаються врятувати. Кожна бригада почала отримувати поки що дуже невелике, але планове поповнення людьми та боєприпасами, якого раніше могло не бути місяцями. Тепер комбриги можуть хоч на щось розраховувати та планувати. Бригади припинили розривати на маленькі групи для затикання проривів у сусідів.

Висновки: