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Елітне авто і $44,5 тис. за закриття справи: експрокурори з Кіровоградщини отримали підозри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Елітне авто і $44,5 тис. за закриття справи: експрокурори з Кіровоградщини отримали підозри
фото: САП, НАБУ

Затримано колишнього першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему вимагання неправомірної вигоди та легалізації майна, до якої причетні колишні посадовці органів прокуратури Кіровоградської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НАБУ та САП.

За даними слідства, перший заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури вимагав у заступника директора одного з підприємств Національної академії аграрних наук України та директора держпідприємства хабар за закриття кримінального провадження.

«За домовленістю, частиною неправомірної вигоди став автомобіль Tesla Model X P100D. Аби приховати незаконно набуте майно, посадовець залучив свого колегу – керівника окружної прокуратури. Той підшукав підставну особу, на яку оформили довіреність на розпорядження, зокрема, продаж автомобіля. Цим намірам став на заваді арешт «Тесли», накладений ВАКС у межах іншої справи», – йдеться в повідомленні.

Пізніше, за даними слідства, через довірену особу прокурор одержав ще $13,5 тис., після чого отримав відмову в наданні решти суми через невиконання обіцяного. Загальна сума неправомірної вигоди становила понад $88 тис.

Зараз колишнього першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури затримано. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Колишньому керівнику окружної прокуратури повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209, а пособнику – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, скандал із необґрунтованими виплатами прокурорам отримав несподіване продовження. Після масових перевірок минулого року, які призвели до скасування груп інвалідності для десятків працівників прокуратури Хмельницької області, посадовці почали масово вигравати суди та повертати собі привілеї. 

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Теги: НАБУ САП підозра прокурор Кіровоградщина

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