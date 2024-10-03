Нардепи пропонують карати сталкерів: зареєстровано законопроєкт

В Україні щороку жертвами насильства стають близько 200 тисяч осіб, і 90% з них – жінки

У законодавство можуть з'явитися терміни кіберпереслідування та сталкінг

Група народних депутатів пропонує встановити відповідальність за сталкінг – злочинне переслідування. Відповідний законопроєкт №12088 з’явився на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, сталкінг – це форма психологічного домашнього насильства, яка виражається у небажаній нав'язливій увазі до людини, тривалому стеженні за постраждалою від домашнього насильства та перебуванні біля місця її проживання.

Нардепи пропонують додати до Кримінального процесуального кодексу положення щодо набрання чинності судового рішення першої інстанції про застосування обмежувального заходу до осіб, які вчинили домашнє насильство. Це дозволить прискорити реалізацію заходів, спрямованих на захист жертв, та підвищить ефективність судового реагування на такі правопорушення.

Також пропонується ввести в законодавство термін кіберпереслідування, тобто постійне спостереження за людиною за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій.

Згідно з документом, щороку від насильства в Україні потерпає близько 200 тисяч людей, 90% з них – жінки. За даними Міністерства соцполітики, з 2017-го по 2023 рік випадки вчинення домашнього насильства зростали. Якщо протягом 2017 року було зареєстровано 96 606 звернень, то уже в 2020 рік – 211 362, 2021 рік – 284 221, 2022 рік – 251 829, 2023 рік – 251 954.

Нагадаємо, що у 2024 році кількість випадків домашнього насильства в Україні зросла на 36% у порівнянні з минулим роком. Про це свідчить індекс Опендатабота. Також суттєво знизилася кількість відповідних справ, які доходять до суду. Якщо у 2022 та 2023 роках їх було близько 83%, то цьогоріч лише 64%. Аналітики зазначають, що це найнижчий показник за останні п’ять років.