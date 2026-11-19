Російські військові використовували гранати з речовиною CS для атак на позиції українських захисників

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському полковнику Петру Попову, який, за даними слідства, наказував застосовувати заборонені хімічні речовини проти українських військовослужбовців на Дніпропетровщині. Докази збирали прокурори Офісу генерального прокурора та слідчі СБУ у співпраці з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення про результати розслідування.

Підозрюваний Петро Попов командує 345-м десантно-штурмовим полком 104-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ. За версією слідства, восени 2024 року він спланував застосування гранат із небезпечною хімічною речовиною CS та віддав відповідні накази підлеглим.

Упродовж вересня 2024 року – січня 2025 року російські військові, виконуючи накази командира, скинули щонайменше сім таких гранат на позиції 8-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Атаки відбувалися поблизу Іллінки Нікопольського району та Мар'ївки Синельниківського району Дніпропетровської області.

Речовина CS, відома як сльозогінний газ, викликає сильне подразнення очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель та утруднення дихання. Її можуть використовувати правоохоронні органи для контролю масових заворушень, однак застосування таких речовин як засобу ведення війни заборонене Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Під час розслідування українські правоохоронці дослідили речові та цифрові докази, встановили походження боєприпасів, обставини їх застосування та ймовірну причетність російських військовослужбовців.

17 листопада Організація із заборони хімічної зброї оприлюднила та поширила серед держав – учасниць Конвенції результати українського кримінального розслідування. Технічний секретаріат ОЗХЗ підтвердив, що процедури збирання, документування та збереження доказів українською стороною відповідали стандартам Організації.

Таким чином, українські слідчі не лише задокументували епізоди ймовірного застосування заборонених хімічних речовин, а й встановили конкретного представника російського військового командування, якому інкримінують віддання відповідних наказів. Водночас остаточне рішення щодо його винуватості має ухвалити суд.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про підозру російському комбригу Роману Шкробу за наказ застосувати хімічну зброю проти українських захисників. За даними СБУ, у грудні 2023 року він наказав атакувати українські позиції поблизу селища Спірне на Донеччині газовими гранатами К-51 та РГ-Во.

Також експерти ОЗХЗ підтвердили наявність забороненої хімічної речовини CS у зразках із зони бойових дій на Дніпропетровщині. Йшлося про інцидент 20 вересня 2024 року поблизу Іллінки. Незалежні лабораторії виявили речовину у зразках ґрунту та фрагментах боєприпасів.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про понад 12 тис. зафіксованих випадків застосування небезпечних хімічних речовин російськими військами від початку повномасштабної агресії. Лише протягом січня 2026 року українські військові зафіксували 224 такі випадки. Найчастіше окупанти використовували гранати К-51 та РГ-Во, споряджені речовинами CS і CN.