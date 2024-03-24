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У Полтаві жінка 19 разів не заплатила за продукти в одному і тому ж магазині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Полтаві жінка 19 разів не заплатила за продукти в одному і тому ж магазині
З магазину підозрювана виносила лише продукти харчування
фото ілюстративне

Жінка все клала собі до сумки та не розплачувалась за товар

У Полтаві до п'яти років позбавлення воді засуджено жінку, яка 19 разів не заплатила за продукти харчування в одному і тому ж магазині. Про це йдеться у вироку районного суду Полтави

За даними суду, жінка від вересня до листопада 2023 року виносила продукти харчування в одному із магазинів. Вона все клала собі до сумки та не розплачувалася за товар.

Зазначається, що підсудна «скуповувалася» в одному і тому ж магазині ледве не через день. Загалом було зафіксовано 19 крадіжок.

З магазину підозрювана виносила лише продукти харчування, як-от: ковбасу, сири, десерти, м'ясо, корм для котів, сметану та інше. Вона могла набрати продуктів на 300-500 грн, не заплатити, а наступного дня знову прийти в той самий магазин, що фіксували камери спостереження. 

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Вона повідомила, що харчувалася вкраденими продуктами, частину коштів магазину вже відшкодувала. 

У Полтаві жінка 19 разів не заплатила за продукти в одному і тому ж магазині фото 1

Суд встановив, що жінка «страждає на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів, має синдром залежності, отримує замісну терапію». 

Підсудну визнали винною у крадіжках та засудили до п'яти років позбавлення волі, оскільки вона раніше уже була судимою.  Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Нагадаємо, у Львові засудили до позбавлення волі місцевого мешканця, який протягом 14-19 лютого 2019 року 14 разів крав шоколадки «Світоч» в супермаркеті «Сільпо».

Теги: продукти злочин магазин вирок

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