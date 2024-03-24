У Полтаві жінка 19 разів не заплатила за продукти в одному і тому ж магазині

Жінка все клала собі до сумки та не розплачувалась за товар

У Полтаві до п'яти років позбавлення воді засуджено жінку, яка 19 разів не заплатила за продукти харчування в одному і тому ж магазині. Про це йдеться у вироку районного суду Полтави

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За даними суду, жінка від вересня до листопада 2023 року виносила продукти харчування в одному із магазинів. Вона все клала собі до сумки та не розплачувалася за товар.

Зазначається, що підсудна «скуповувалася» в одному і тому ж магазині ледве не через день. Загалом було зафіксовано 19 крадіжок.

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З магазину підозрювана виносила лише продукти харчування, як-от: ковбасу, сири, десерти, м'ясо, корм для котів, сметану та інше. Вона могла набрати продуктів на 300-500 грн, не заплатити, а наступного дня знову прийти в той самий магазин, що фіксували камери спостереження.

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Вона повідомила, що харчувалася вкраденими продуктами, частину коштів магазину вже відшкодувала.

Суд встановив, що жінка «страждає на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів, має синдром залежності, отримує замісну терапію».

Підсудну визнали винною у крадіжках та засудили до п'яти років позбавлення волі, оскільки вона раніше уже була судимою. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Львові засудили до позбавлення волі місцевого мешканця, який протягом 14-19 лютого 2019 року 14 разів крав шоколадки «Світоч» в супермаркеті «Сільпо».