Нічна ДТП на Міхновського у Києві: рятувальники вирізали водія з авто (фото)

На столичному бульварі Миколи Міхновського. не розминулися автомобілі Volkswagen Passat та BMW 5 Series

Пізно ввечері у понеділок, 29 червня, у Печерському районі столиці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків. Внаслідок зіткнення одного з водіїв затиснуло в салоні, його довелося рятувати бійцям ДСНС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

ДТП на бульварі Миколи Міхновського фото: патрульна поліція Києва

Повідомляється, що аварія сталася о 22:20 на бульварі Миколи Міхновського. Там не розминулися автомобілі Volkswagen Passat та BMW 5 Series. Удар був такої сили, що керманич BMW опинився у пастці всередині власної машини.

Керманич BMW опинився у пастці всередині власної машини, визволяти його довелося рятувальним службам фото: ДСНС Києва

«Рятувальники деблокували водія BMW із салону автомобіля за допомогою шанцевого інструменту, після чого передали чоловіка медикам», – зазначили в ДСНС.

Рятувальники деблокували водія BMW і передали медикам фото: ДСНС Києва

Наразі інформації про стан постраждалого та наявність інших травмованих немає. На місці події працювали лікарі швидкої допомоги та правоохоронці. Усі обставини та причини нічної аварії встановлюватиме поліція.

Нагадаємо, на Обухівщині поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув водій та отримали травми двоє пасажирів. Аварія сталася напередодні, 25 червня, на автодорозі Київ–Одеса неподалік села Митниця. За попередніми даними правоохоронців, 70-річний водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням та на швидкості допустив зіткнення з дорожнім відбійником.