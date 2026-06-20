Смертельна ДТП у Броварах забрала життя двох дітей

У легковику перебували семеро дітей, більшість постраждалих госпіталізували з тяжкими травмами

У Броварах Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві малолітні дівчинки, ще семеро людей перебувають у лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Аварія сталася 19 червня близько 19:55 на вулиці Привокзальній. За попередніми даними правоохоронців, 29-річний водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автобусом під керуванням 54-річного водія.

Унаслідок удару дворічна дівчинка загинула на місці події. Водій легковика та ще вісім пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Згодом мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що кількість жертв зросла. У лікарні від отриманих травм померла ще одна дитина – чотирирічна дівчинка.

За уточненими даними, у легковому автомобілі перебували десятеро людей – троє дорослих та семеро дітей віком від двох до одинадцяти років. «Усі – і дорослі, і діти – отримали значні травми та ушкодження. Семеро наразі знаходяться у нашій лікарні, стан важкий та середньої важкості, одну дитину після надання допомоги відпустили додому, двоє дівчаток загинули», – повідомив Сапожко.

Нагадаємо, що у Броварах Київської області ввечері 19 червня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса. У легковику перебували троє дорослих і семеро дітей віком від двох до одинадцяти років.

За словами мера Броварів Ігоря Сапожка, лікарі до останнього боролися за життя дворічної дитини, однак врятувати її не вдалося. Згодом у лікарні від отриманих травм померла ще одна дівчинка.