У Хмельницькому потяг «Чоп – Київ» зіткнувся з авто: є загиблі

21-річний водій автомобіля виїхав на регульований залізничний переїзд та допустив зіткнення з пасажирським потягом

У Хмельницькому в результаті зіткнення потяга та легкового авто двоє людей загинули і ще двоє травмовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 червня близько 02:21 години у Хмельницькому на регульованому залізничному переїзді по вул. Івана Франка.

«21-річний водій автомобіля, проігнорувавши червоний сигнал світлофора та попереджувальний звуковий сигнал, виїхав на регульований залізничний переїзд та допустив зіткнення з пасажирським потягом сполученням «Чоп – Ясіня – Київ», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські зауважили, що в результаті зіткнення керманич легковика та один з його пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Хмельницької обласної лікарні. Ще двоє 18-річних пасажирів від отриманих травм загинули: дівчина загинула на місці події, а хлопець помер у реанімаційному відділенні лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Розслідування триває.

Нагадаємо, 1 травня на Львівщині поїзд «Київ – Ужгород» зійшов із рейок після зіткнення з автокраном. Унаслідок аварії загинули машиніст, також є постраждалі. Машиніст, який загинув, був ветераном: повернувся з фронту, став до роботи.

Також біля села Дубриничі на Ужгородщині, на нерегульованому залізничному переїзді потяг протаранив Audi A8, яка опинилась на коліях у момент його руху. Автомобіль розтрощило вщент, але усі люди залишились майже неушкодженими.