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НАБУ затримало нардепа Кузьміних

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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НАБУ затримало нардепа Кузьміних
Нардеп Сергій Кузьміних наразі доставлений до ізолятора тимчасового тримання
фото: hromadske

Затримання відбулося детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду

Затримано чинного народного депутата України, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

Бюро не називає ім'я підозрюваного, але судячи з матеріалів справи йдеться про Сергія Кузьміних.

«Затримання відбулося детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв'язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання. Остання така неявка відбулась через відрядження обвинуваченого до Королівства Іспанія», – зазначається в повідомленні.

САП додає, що наразі нардепа доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

«Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на 29 червня 2026 року на 11 годину 00 хвилин», – підкреслюється у заяві.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Кузьміних підозрюється у зловживанні впливом під час закупівлі медичного обладнання для лікарень у Житомирській області. Він нібито отримав 558 тис. грн хабаря від представника приватної компанії за перемогу в тендері на закупівлю систем УЗД.

НАБУ, САП та Офіс Генпрокурора викрили чинного народного депутата України Сергія Кузьміних на гарячому 28 січня 2022 року. Затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабаря.

2 лютого 2022 року Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу».

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Теги: НАБУ корупція в Україні САП

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