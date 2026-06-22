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«Дивовижний дідусь і прапрапрапрадід». Джилл Байден показала рідкісні фото експрезидента США з онуками

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джо Байден показався зі своїми онуками
фото: Іnstagram.com/drbiden

Джилл Байден привітала Джо Байдена з Днем батька

Колишня перша леді Джилл Байден поділилася кадрами з експрезидентом США Джо Байденом до Дня батька. На кадрах із сімейного архіву Джо Байден показався з онуками. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Джилл Байден в Instagram.

21 червня Джилл Байден привітала свого чоловіка з Днем батька: «Щасливого Дня батька всім батькам, дідусям, прапрадідам і батькам, які зміцнюють наші сім’ї та громади своєю любов’ю та турботою. І Джо: дивовижний батько, дідусь і прапрапрапрадід,  дякуємо за те, що завжди ведеш з серцем», – написала колишня перша леді США.

Джо Байден показався зі своїми онуками
Джо Байден показався зі своїми онуками
фото: Іnstagram.com/drbiden

На фото, якими поділилася дружина Джо Байдена, він позує зі своїми онуками. На першому — на колінах у дідуся сидить один із його онуків, якого він підтримує руками. На ще одній світлині Джо Байден годує з пляшечки одного зі своїх онуків.

Онуки Джо Байдена привітали його з Днем батька
Онуки Джо Байдена привітали його з Днем батька
фото: Іnstagram.com/drbiden

Окреме фото, яке опублікувала Байден – це малюнок на асфальті з побажанням до Дня батька, намальований різнокольоровою крейдою, ймовірно, онуками подружжя.

Джо Байден є батьком чотирьох дітей. Від першого шлюбу з Нілією Гантер у нього народилися сини Бо Байден і Гантер Байден, а також донька Наомі Байден, яка загинула разом із матір’ю в автокатастрофі у 1972 році. У 46 років помер син експрезидента Бо Байден від раку.

Від другого шлюбу з Джилл Байден у нього народилася донька Ешлі Байден. Нині в Байдена семеро онуків: Наомі Кінг, Фіннеган, Мейзі, Неві Джоан і Бо Байден-молодший – діти Гантера Байдена, а також Наталі Байден і Роберт Гантер Байден II – діти покійного Бо Байдена.

До слова, колишня перша леді Джилл Байден поділилася новинами про стан здоров'я свого чоловіка, який хворий на рак. Джилл Байден розповідала, що наразі Джо Байден почувається добре, однак його хвороба прогресувала, що ускладнює ймовірність одужання.

Нагадаємо, у травні 2025 року стало відомо, що Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки четвертої стадії. Діагноз було поставлено після того, як лікарі виявили невеликий вузлик на його простаті. Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначали, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. 

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Теги: Джозеф Байден діти Джилл Байден фото онуки батько

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«Дивовижний дідусь і прапрапрапрадід». Джилл Байден показала рідкісні фото експрезидента США з онуками
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