ФБР запобігло масштабному теракту на Нью-Йоркській фондовій біржі

Масштабний вибух міг коштувати життя сотням людей у столиці США

Підозрюваний, який планував вибух у центрі Нью-Йорка, називав себе «другим бен Ладеном»

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США повідомило про запобігання великому теракту в самому серці фінансової системи країни. Про це пише New York Post.

30-річний житель Флориди Харун Абдель Малік Янір планував цього тижня підірвати будівлю Нью-Йоркської фондової біржі, однієї з найбільших бірж світу.

Розслідування почалося в лютому, коли спецслужби отримали тривожний сигнал про те, що Янір має інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. Подальший розгляд показав – чоловік ретельно готувався до атаки, збираючи інформацію про будівлю біржі та закуповуючи компоненти для бомби. Своєю метою він називав не що інше, як «перезавантаження уряду Сполучених Штатів».

У своєму аудіозаписі минулого тижня Янір проголосив себе свого роду спадкоємцем сумнозвісного ватажка «Аль-Каїди» Усами бен Ладена. Цікаво, що раніше він хотів приєднатися до іншого терористичного угруповання – «Ісламської держави», але розчарувався в ній, вирішивши, що угруповання «врешті-решт не досягне успіху».

Як пише видання, завдяки пильності ФБР та злагодженій роботі спецслужб, загрозу вдалося ліквідувати, а потенційного терориста – затримати. Нью-Йоркська біржа, через яку щодня проходять мільярди доларів, продовжує роботу у штатному режимі.

Раніше у Києві 17-річний хлопець заклав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови. За даними слідства, хлопець приїхав з Одеси до столиці з метою вчинення терористичного акту на замовлення, яке отримав через Телеграм. Об’єктом вчинення злочину стала адмінбудівля у Дарницькому районі.