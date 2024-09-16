На Хмельниччині суд відправив під варту чоловіка, який розстріляв два авто поліції

Чоловік з автомата Калашникова випустив 60 набоїв по двох поліцейських автомобілях

У результаті стрілянини був важко поранений 22-річний працівник поліції

На Хмельниччині суд взяв під варту чоловіка, який з автомата розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного. Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Як повідомили у Нацполіції, зловмисник перебуватиме під вартою на період досудового розслідування.

Подія трапилася 14 вересня близько першої години ночі в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння, з автомата Калашникова випустив 60 набоїв по двох поліцейських автомобілях.

У результаті стрілянини був важко поранений 22-річний працівник поліції. Також дотичне поранення кулею отримав пасажир автомобіля порушника.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). За клопотанням слідчого суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування.

Нагадаємо, у селі Олешин Хмельницької області затримано чоловіка, який розстріляв два службових авто, поранив поліцейського та цивільного.

Спочатку поліцейські з’ясовували, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння та склали на нього протокол. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для розв'язання питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.

Національна поліція зауважує, що згодом чоловік повернувся до місця події з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців