На Рівненщині викрито підпільний бурштиновий цех з заробітком $40 тис. на місяць

Шестеро жителів Рівненщини налагодили незаконний бурштиновий бізнес

Правоохоронці завершують розслідування діяльності злочинної групи, яка організувала на Рівненщині нелегальний бізнес із видобутку та обробки бурштину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Рівненської області.

За даними слідства, організатором схеми був 31-річний житель Сарненського району, який залучив до незаконної діяльності ще п'ятьох спільників віком від 17 до 43 років.

фото: Нацполіція

Слідство встановило, що група діяла з листопада 2025 року та щомісяця заробляла близько $40 тис. Зловмисники скуповували бурштин-сирець, видобутий на територіях природно-заповідного фонду без відповідних документів, після чого перевозили його до спеціально облаштованого цеху. Там каміння сортували, обробляли та продавали, зокрема іноземним покупцям.

фото: Нацполіція

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків. Вони вилучили 656 кг бурштину, електронні ваги, обладнання для обробки, мобільні телефони, автомобіль і чорнову бухгалтерію.

За результатами гемологічної експертизи, понад 80 кг вилученого бурштину оцінено більш як у 1,6 млн грн, а загальна вартість каміння за цінами чорного ринку перевищує 1 млн грн.

фото: Нацполіція

Наразі вирішується питання про повідомлення шістьом жителям Сарненщини про підозру за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України (незаконний збут, придбання, зберігання, перевезення та переробка бурштину). Також слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми.

У разі доведення вини фігурантам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

фото: Нацполіція

Нагадаємо, у квітні цього року поліція повідомляла про викриття цієї злочинної групи. Тоді під час першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили понад 80 кг «сонячного» каміння, обладнання для його обробки, автомобіль та інші речові докази. Після проведення експертиз та завершення основних слідчих дій правоохоронці оприлюднили деталі схеми та готують повідомлення про підозру її учасникам.