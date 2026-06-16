Шукали під звуки вибухів: на Бучанщині поліцейські повернули додому зниклу пенсіонерку

Чоловік розповів, що його дружина вийшла з дому ввечері і до ночі додому не повернулася

У селі Білогородка під час нічної повітряної тривоги правоохоронці розшукали 79-річну жінку, яка пішла з дому та загубилася. Пенсіонерка не орієнтувалася на місцевості, проте її встигли повернути додому до завершення обстрілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Повідомлення про зникнення жінки надійшло до правоохоронців о 01:39 ночі. Чоловік розповів, що його дружина вийшла з дому ще ввечері, а самостійні пошуки результатів не принесли. Зазначається, що на той момент в області вже тривала повітряна тривога через чергову масовану атаку російських окупантів.

На пошуки жінки оперативно підняли особовий склад Бучанського районного управління поліції, кінологічну службу та місцевих мешканців.

Попри небезпеку з повітря, капітан поліції Андрій Махортов та старший сержант Анатолій Зорін розшукали жінку на вулиці, вона була розгублена та повністю дезорієнтована. Пенсіонерку доставили додому та передали чоловікові. За час перебування на вулиці жертвою злочинних дій чи обстрілів жінка не стала.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, яка намагалася заволодіти майном відомого українського вченого Миколи Колбуна після його зникнення під час окупації Бучі. Після викрадення російськими військовими під час окупації Бучі відомий український науковець – розробник інноваційного медичного напряму та технології – інформаційно-хвильової терапії вважається зниклим. Його місцеперебування досі невідоме, а судом він офіційно визнаний безвісти зниклим.

До слова на цей час відомо про понад 70 тис. українців, які через російську агресію вважаються зниклими безвісти.