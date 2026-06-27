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У Польщі правоохоронці затримали чоловіка, який ображав українську касирку в магазині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Польщі правоохоронці затримали чоловіка, який ображав українську касирку в магазині
Поляк, який напав на українку в Гданську
фото: скріншот із відео

За злочини, вчинені на ґрунті національної ненависті, поляку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років

У Польщі за підозрою у вчиненні злочину з національних мотивів затримали чоловіка, який кричав на українську касирку в магазині Żabka й обзивав її. Тепер йому загрожує до трьох років в’язниці. Як інформує «Главком», про це повідомили міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський та польське Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю.

Кілька днів тому українська користувачка Threads опублікувала історію, у якій заявила, що вперше за весь час життя в Польщі зіткнулася з ксенофобією.

Вона розповіла, що знайшла роботу в магазині мережі Żabka, розташованому в спальному районі Гданська, де переважно живуть поляки старшого віку.

«У перший день стажування прийшов чоловік, який хотів купити лото. Оскільки я ще не вміла й не знала, як це правильно робити, я попросила його трохи почекати, поки прийде мій колега. Це зайняло буквально 15 секунд. За ці 15 секунд я встигла почути на свою адресу дуже багато бруду, що я некомпетентна, тупа, «шмата», яка повинна виїхати в Україну пасти курей. Я була настільки шокована, що не змогла стримати сліз», – писала жінка.

Також, за її словами, «траплялися люди в стані алкогольного сп’яніння, яким теж не подобався мій акцент».

«Я одразу написала директору, викликала охорону й почала знімати відео, де сказала, що ми більше не обслуговуємо цього чоловіка. […] Після цього директор повідомила мене, що звернеться до поліції. Якщо цього не відбудеться, то я вже буду звертатися сама», – розповіла вона й додала, що відчуває себе «максимально незахищеною і в постійному стресі».

Пізніше українка писала, що з нею зв’язалися правоохоронні органи Варшави й вона сама вже звернулася до поліції та написала офіційну заяву. Водночас чоловік із відео приходив знову, «поводився агресивно та неадекватно» і навіть кинув у жінку кошик для продуктів.

Напередодні Кервінський написав, що нападником виявився «один із псевдовболівальників», і запевнив в «абсолютно нульовій толерантності до агресії». Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю заявило, що затриманий громадянин Польщі «відповідатиме за злочини, вчинені на ґрунті національної ненависті» – за це передбачено позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше польська поліція затримала 36-річного громадянина України після того, як у мережі з'явився запис розмови з імовірними погрозами на адресу президента Польщі Кароля Навроцького. Наразі прокуратура вирішує питання щодо висунення йому офіційних обвинувачень.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

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Теги: міністр поліція жінка відео українка Threads Польща

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