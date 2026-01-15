Підозра Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» визнала «єдину правдиву річ»

На думку Тимошенко, влада, здійснюючи атаку на неї, визнала, що партія «Батьківщина» є «єдиною реальною опозицією»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада нібито вважає політсилу єдиною реальною опозицією. Відповідну заяву зробила парламентарка під час виступу в Раді, повідомляє «Главком».

Тимошенко вчергове розкритикувала слідчі дії проти неї, відкинувши усі звинувачення НАБУ і САП. Вона назвала інцидент «політичним кілерством».

«Є тут одна правдива річ. Влада визначила мене і нашу команду («Батьківщину» – «Главком») як єдину реальну опозицію в Україні», – каже вона.

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».