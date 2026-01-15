Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Підозра Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» визнала «єдину правдиву річ»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Підозра Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» визнала «єдину правдиву річ»
Очільниця «Батьківщини» є фігуранткою справи про підкуп парламентарів
скриншот з відео телеканалу «Рада»

На думку Тимошенко, влада, здійснюючи атаку на неї, визнала, що партія «Батьківщина» є «єдиною реальною опозицією»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада нібито вважає політсилу єдиною реальною опозицією. Відповідну заяву зробила парламентарка під час виступу в Раді, повідомляє «Главком».

Тимошенко вчергове розкритикувала слідчі дії проти неї, відкинувши усі звинувачення НАБУ і САП. Вона назвала інцидент «політичним кілерством».

«Є тут одна правдива річ. Влада визначила мене і нашу команду («Батьківщину» – «Главком») як єдину реальну опозицію в Україні», – каже вона.

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Читайте також:

Теги: корупція в Україні НАБУ підозра Юлія Тимошенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екскерівниця Хмельницької МСЕК підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень
Антикорупційний суд дозволив Крупі мандрувати столицею та шістьма областями
24 грудня, 2025, 15:53
Феміда вирішила не скасовувати утримування колишнього керівника компанії під вартою
Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
23 грудня, 2025, 16:17
За даними слідства, викрита група діяла на систематичній основі
НАБУ викрило групу нардепів, що торгували голосами
27 грудня, 2025, 12:41
За словами Юрчишина, справою займається Солом’янське управління поліції 
Операція «Мідас». Поліція відкрила справу про ймовірне стеження за журналістами
8 сiчня, 18:56
Протягом 2023–2024 років близькі особи військовослужбовця придбали BMW X6 та Toyota Camry Hybrid
Суд конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК
9 сiчня, 15:53
Очільниця «Батьківщини» звинуватила НАБУ в дискредитації
Тимошенко повідомила про обшуки у нардепа Власенка
Вчора, 11:39
Правоохоронці викрили злочинну групу у Раді
Торгували голосами. НАБУ вручило підозри п’ятьом нардепам
29 грудня, 2025, 20:26
Який саме запобіжний захід обрали Пивоварову, наразі невідомо
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід Пивоварову
31 грудня, 2025, 18:27
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»
12 сiчня, 20:53

Кримінал

Підозра Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» визнала «єдину правдиву річ»
Підозра Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» визнала «єдину правдиву річ»
На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві за зняття військовозобов’язаних із розшуку
На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві за зняття військовозобов’язаних із розшуку
В Ужгороді померла 12-річна дівчинка після прийому в стоматологічній клініці
В Ужгороді померла 12-річна дівчинка після прийому в стоматологічній клініці
На Львівщині водій стріляв у бус ТЦК. Поліція оголосила план перехоплення
На Львівщині водій стріляв у бус ТЦК. Поліція оголосила план перехоплення
Справа Ірини Фаріон: суд переніс засідання через відсутність адвокатів Зінченка (відео)
Справа Ірини Фаріон: суд переніс засідання через відсутність адвокатів Зінченка (відео)
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua