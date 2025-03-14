Справа Тандира: ДБР проводить обшуки в заступника глави Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Правоохоронці шукають докази, які можуть свідчити неправдиві свідчення на користь екссудді Тандира

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в помешканні заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що правоохоронці шукають докази, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих свідчень на користь колишнього судді Макарівського райсуду Київської області. Ймовірно, йдеться про Олексія Тандира.

За даними слідства, заступник голови ВККС перебуває у дружніх стосунках із цим екссуддею. За попередньою версією слідства, заступник голови ВККС під час допиту як свідок у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у скоєнні смертельної ДТП міг надати неправдиві свідчення.

Крім того, напередодні співробітники ДБР також провели обшуки за місцем роботи заступника голови ВККС України.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.