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Правоохоронці почали розслідування після смерті журналістки Вікторії Рощиної

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Правоохоронці почали розслідування після смерті журналістки Вікторії Рощиної
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Кримінальне провадження, розпочате за фактом зникнення Рощиної, докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті колишньої журналістки hromadske Вікторії Рощиної. Справу кваліфікують як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

«10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася російською федерацією. У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством», – йдеться у повідомленні. 

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. У травні 2024 року росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.

У березні 2022 року Вікторію Рощину також затримували силовики ФСБ рф, коли вона готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Рощина планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається в місті, яке щодня обстрілювали російські війська.

Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону. Відтоді вона продовжувала працювати журналісткою на підконтрольній українському уряду території.

Про смерть журналістки стало відомо 10 жовтня, цю інформацію підтвердила російська сторона.

Вікторія Рощина працювала на hromadske, а потім публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». У 2022-му вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

Теги: журналіст вбивство росія

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