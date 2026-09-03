ГУР заявив про спробу дискредитувати воєнну розвідку і звернувся до українців

Організатори кампанії хочуть залучити до поширення сумнівної інформації медіа, блогерів і Telegram-канали

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про розгортання цілеспрямованої кампанії з дискредитації воєнної розвідки та її бойових підрозділів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР МО України.

За інформацією розвідки, організатори кампанії планують залучати до поширення відповідних матеріалів медіа, блогерів і Telegram-канали із сумнівною репутацією. Зокрема, за це може пропонуватися фінансова винагорода.

У ГУР закликали українців довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.

Окремо воєнна розвідка звернулася до журналістів та блогерів. Якщо до них звертатимуться з пропозиціями опублікувати чи поширити неперевірені та сумнівні дані, у ГУР радять негайно повідомляти про такі випадки правоохоронним органам.

У ГУР наголосили, що воєнна розвідка та її бойові підрозділи продовжують виконувати поставлені бойові й спеціальні завдання з протидії російській агресії.

Зазначимо, що ця заява з'явилася на тлі гучного скандалу між окремими підрозділами ГУР та Служби безпеки України. Вдень 2 вересня в Києві сталася стрілянина за участю силовиків.

Згодом СБУ пояснила обставини інциденту. За даними спецслужби, її співробітники проводили слідчі дії у справі про підготовку замаху, який нібито організовувала російська ФСБ. Під час операції між співробітниками СБУ та представниками ГУР сталася стрілянина.

Як з'ясував «Главком», у центрі історії опинився заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов. РДК входить до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР. Адвокат Каплунова Тарас Боровський виклав іншу версію подій та заявив, що під час сутички були поранені троє військовослужбовців ГУР, двоє з них – тяжко.

Президент Володимир Зеленський назвав інцидент між силовиками «абсолютно ганебною ситуацією». Він заявив, що всі обставини мають з'ясувати генеральний прокурор та ДБР, а в обох спецслужбах повинні відбутися внутрішні розслідування. Глава держави також не виключив кадрових рішень щодо учасників інциденту.