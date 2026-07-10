Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ

За даними слідства, у 2023–2025 роках «Тенор» легалізував понад 30 млн грн

Йдеться про колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова, відомого в матеріалах слідства під псевдонімом «Тенор»

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про нову підозру фігуранту гучної операції «Мідас», пише «Главком».

Як повідомили в НАБУ, нова підозра стосується відмивання коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум», яку правоохоронці викрили восени минулого року в межах операції «Мідас».

«Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства – «Тенор») повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум»», – зазначили в НАБУ.

За даними слідства, у 2023–2025 роках «Тенор» легалізував понад 30 млн грн. «За ці кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі (на суму в еквіваленті понад 19 млн грн), а також різні дороговартісні предмети розкоші», – повідомили правоохоронці.

За версією слідства, щоб приховати походження коштів, експосадовець використовував криптовалюту, а придбані активи оформлював на близьку особу. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Справа «Мідас»

Операція «Мідас» стала одним із наймасштабніших антикорупційних розслідувань у сфері енергетики. Її фінальна фаза розпочалася 10 листопада 2025 року, коли НАБУ та САП провели понад 70 обшуків і повідомили про підозру сімом учасникам ймовірної злочинної організації. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

За версією НАБУ, фігуранти вибудували масштабну схему отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів. Для документування діяльності організації детективи понад рік збирали докази, отримавши тисячі годин аудіозаписів.