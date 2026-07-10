Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ
За даними слідства, у 2023–2025 роках «Тенор» легалізував понад 30 млн грн
фото: РБК-Україна

Йдеться про колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова, відомого в матеріалах слідства під псевдонімом «Тенор»

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про нову підозру фігуранту гучної операції «Мідас», пише «Главком».

Як повідомили в НАБУ, нова підозра стосується відмивання коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум», яку правоохоронці викрили восени минулого року в межах операції «Мідас».

«Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства – «Тенор») повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум»», – зазначили в НАБУ.

Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ фото 1

За даними слідства, у 2023–2025 роках «Тенор» легалізував понад 30 млн грн. «За ці кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі (на суму в еквіваленті понад 19 млн грн), а також різні дороговартісні предмети розкоші», – повідомили правоохоронці.

За версією слідства, щоб приховати походження коштів, експосадовець використовував криптовалюту, а придбані активи оформлював на близьку особу. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Справа «Мідас»

Операція «Мідас» стала одним із наймасштабніших антикорупційних розслідувань у сфері енергетики. Її фінальна фаза розпочалася 10 листопада 2025 року, коли НАБУ та САП провели понад 70 обшуків і повідомили про підозру сімом учасникам ймовірної злочинної організації. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

За версією НАБУ, фігуранти вибудували масштабну схему отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів. Для документування діяльності організації детективи понад рік збирали докази, отримавши тисячі годин аудіозаписів.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Енергоатом корупція підозра Операція «Мідас» Дмитро Басов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі
ВАКС продовжив строк дії обов'язків Крупі
10 червня, 18:15
Депутату Ужгородської міськради оголосили підозру через незадекларовані активи та майно на близько 78 млн грн.
В Ужгороді викрито депутата на брехні в декларації на майже 78 млн
18 червня, 13:43
Правоохоронці та рятувальники на березі озера, де втопився хлопчик, Ходосівка Київської області, 3 серпня 2023 рік
Загибель дитини в Olympic Village. Колишню директорку табору затримано у Чорногорії
24 червня, 08:35
Тахтай був заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Соратник Авакова пішов на угоду зі слідством у справі про хабарництво та розкрадання
25 червня, 10:55
Міський голова Українки Олександр Туренко
Міський голова Українки отримав підозру у розтраті коштів на понад 75 млн грн
25 червня, 14:14
Оголошення підозри водієві BMW, який 30 червня влаштував масштабну аварію із загиблою на вул. Івана Виговського у Києві
Оголошено підозру винуватцю смертельної ДТП у Києві. 21-річний водій BMW ніколи не мав прав
1 липня, 13:32
Щодо Костянтина Кулика здійснювалося спеціальне досудове розслідування, оскільки він переховується за кордоном
Колишній топпосадовець Генпрокуратури постане перед судом
2 липня, 15:30
Колишнього голову Тернопільської обласної ради Головка визнано винуватим у вчиненні злочину
Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок ексголові Тернопільської облради
8 липня, 15:26
До набрання вироком законної сили Петрик перебуватиме під вартою
Колишній суддя Київського апеляційного адмінсуду отримав сім років ув’язнення
Сьогодні, 13:11

Кримінал

Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ
Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ
Скандал у полку «Скеля»: ДБР затримало військового за двома епізодами насильства
Скандал у полку «Скеля»: ДБР затримало військового за двома епізодами насильства
Сутички з ТЦК у Львові: затримано ще чотирьох учасників заворушень
Сутички з ТЦК у Львові: затримано ще чотирьох учасників заворушень
Напад на поліцейських у Львові: обрано запобіжний захід 23-річному підозрюваному
Напад на поліцейських у Львові: обрано запобіжний захід 23-річному підозрюваному
Корупція у Держприкордонслужбі: ще один посадовець отримав підозру
Корупція у Держприкордонслужбі: ще один посадовець отримав підозру
Справа про «кришування» колцентрів: хто вніс заставу за Тищенка
Справа про «кришування» колцентрів: хто вніс заставу за Тищенка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua