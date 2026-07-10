Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ
Йдеться про колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова, відомого в матеріалах слідства під псевдонімом «Тенор»
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про нову підозру фігуранту гучної операції «Мідас», пише «Главком».
Як повідомили в НАБУ, нова підозра стосується відмивання коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум», яку правоохоронці викрили восени минулого року в межах операції «Мідас».
«Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства – «Тенор») повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум»», – зазначили в НАБУ.
За даними слідства, у 2023–2025 роках «Тенор» легалізував понад 30 млн грн. «За ці кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі (на суму в еквіваленті понад 19 млн грн), а також різні дороговартісні предмети розкоші», – повідомили правоохоронці.
За версією слідства, щоб приховати походження коштів, експосадовець використовував криптовалюту, а придбані активи оформлював на близьку особу. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Справа «Мідас»
Операція «Мідас» стала одним із наймасштабніших антикорупційних розслідувань у сфері енергетики. Її фінальна фаза розпочалася 10 листопада 2025 року, коли НАБУ та САП провели понад 70 обшуків і повідомили про підозру сімом учасникам ймовірної злочинної організації. Серед них:
- Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
- Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
- Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».
А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:
- Олександр Цукерман (Шугармен),
- Ігор Фурсенко (Рьошик),
- Леся Устименко,
- Людмила Зоріна.
За версією НАБУ, фігуранти вибудували масштабну схему отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів. Для документування діяльності організації детективи понад рік збирали докази, отримавши тисячі годин аудіозаписів.
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