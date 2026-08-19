Іноземці підпалили електропідстанцію у Чернівцях на замовлення Росії

Диверсантів було завербовано через соцмережі, де вони шукали «легкі» заробітки

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох іноземців, яких підозрюють у спробі диверсії на енергетичному об'єкті в Чернівцях. За даними слідства, чоловіки на замовлення російських спецслужб підпалили електропідстанцію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Фігурантами виявилися громадяни однієї з країн Близького Сходу. Російські спецслужби завербували їх через соціальні мережі, де іноземці шукали можливості «легкого» заробітку. За грошову винагороду чоловіки погодилися підпалити електропідстанцію, яка забезпечує електроенергією частину критичної та соціальної інфраструктури Чернівців.

На початку серпня підозрювані прибули до міста та провели розвідку поблизу енергооб'єкта. За даними слідства, вони шукали місця, через які можна було б непомітно проникнути на його територію. Згодом чоловіки облили бензином трансформатори та територію навколо них, влаштували підпал і втекли.

Співробітники СБУ встановили особи підозрюваних та протягом доби затримали їх у Чернівцях. Обом іноземцям повідомлено про підозру в закінченому замаху на диверсію, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Рівненській області агента ФСБ, якого підозрюють у підготовці вбивств українських військовослужбовців. За даними спецслужби, чоловік отримував від російського куратора завдання щодо пошуку потенційних цілей та підготовки замахів.