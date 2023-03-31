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Продовження запобіжного заходу Микитасю: суд ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Продовження запобіжного заходу Микитасю: суд ухвалив рішення
Максим Микитась у суді
фото: скрін із відео

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу для колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова. Про це йдеться на сайті ВАКС.

Прокурор просив продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на 60 діб, з альтернативою внесення застави 85 млн грн.

У разі внесення застави на обвинуваченого покладаються процесуальні обов`язки:

  • прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • не залишати Київську область без дозволу слідчого (детектива, включеного до групи детективів у кримінальному провадженні), прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого (детектива, включеного до групи детективів у кримінальному провадженні), прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, за даними слідства, у жовтні 2022 року екснардеп Максим Микитась, який раніше був головою будівельної компанії «Укрбуд», запропонував меру Дніпра Борису Філатову хабар за укладання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Зазначається, що він обіцяв надавати кошти частинами протягом дії проєкту – до 2027 року. При цьому Микитась оцінив «лояльність» мера в 10% вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Колишнього нардепа було затримано, зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Пізніше Дніпровський міський голова Борис Філатов прокоментував спробу його підкупу за €22 млн.

18 жовтня Максиму Микитасю повідомлено про підозру за ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище). Санкція статті – від п’яти до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Вищий антикорупційний суд 20 жовтня обрав запобіжний захід екснардепу та ексголові державної компанії «УкрБуд» Максиму Микитасю, якого підозрюють у спробі підкупу мера Дніпра. Суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою або заставу 260 млн грн.

Згодом стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду суттєво зменшила розмір грошової застави як альтернативний запобіжний захід для підозрюваного екснардепа Максима Микитася. Згідно з рішенням, щоб вийти зі столичного СІЗО, де утримується Микитась, йому треба внести 100 млн грн грошової застави. Раніше ця сума становила 260 млн грн. 

Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря.

Раніше Микитасю інкримінували замовлення викрадення юриста однієї зі столичних фірм, який свого часу працював на екснардепа. У НАБУ та САП були переконані, що цю справу на Микитася відкрили через його свідчення на заступника глави Офісу президента Олега Татарова у справі про заволодіння коштами Нацгвардії.

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Теги: Максим Микитась Борис Філатов суд

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