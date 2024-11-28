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СБУ затримала вісьмох підозрюваних у зриві мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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СБУ затримала вісьмох підозрюваних у зриві мобілізації
Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Один з фігурантів справи напав з ножем на представників територіального центру комплектування

Служба безпеки викрила ще вісьмох осіб, які працювали на зрив мобілізації в Україні. Фігуранти закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову та поширювали фейкові повідомлення про українських військових. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Один з підозрюваних – мешканець столиці з ножем напав на представників ТЦК під час вручання повістки призовнику. За результатами оперативного реагування військових та поліції зловмисника своєчасно затримано.

Київ

Затримано трьох адміністраторів і дописувачів Telegram-каналів та Viber-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.

Полтавщина

Підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.

Черкащина

Викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які «зливали» в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону.

Рівне

Підозру отримала власниця закритої групи у Viber, яка щодня «постила» геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК.

Підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК
Підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК
фото: ssu.gov.ua/СБУ
Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі
Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: ssu.gov.ua/СБУ
Підозру отримала власниця закритої групи у Viber, яка щодня «постила» геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК
Підозру отримала власниця закритої групи у Viber, яка щодня «постила» геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області. 

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації. 

Як повідомлялося, на Волині оголосили підозру начальнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам.

Раніше правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

До слова, Міністерство оборони планує ввести функцію онлайн-оплати штрафів у застосунку «Резерв+» за порушення військового обліку.

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Теги: ТЦК ухилянти мобілізація СБУ

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