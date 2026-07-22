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Яке релігійне свято відзначається 23 липня 2026: традиції та молитва

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Яке релігійне свято відзначається 23 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 23 липня в церковному календарі – вшанування Почаївської ікони Божої Матері та день мучеників Трохима і Теофіла

23 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує дві великі святині: Почаївську чудотворну ікону Божої Матері – одну з найшанованіших православних реліквій України – та пам'ять святих мучеників Трохима, Теофіла та їхніх сподвижників. У народному календарі цей день прозвали Трохим Безсонник. 

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Почаївська ікона Божої Матері

Яке релігійне свято відзначається 23 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Почаївська ікона Божої Матері зберігається у Свято-Успенській Почаївській лаврі на Тернопільщині вже близько чотирьохсот років і є однією з найдавніших і найшанованіших православних святинь слов'янського світу. Перший відомий запис про чудеса від цієї ікони датується 1596 роком. Вона відзначена численними задокументованими зціленнями та допомогою в скрутних ситуаціях, за якими до неї щороку приїжджають паломники з усієї України і з-за кордону.

Перший день вшанування Почаївської ікони Православна церква відзначає 23 липня. Ця дата стала особливо шанованою завдяки переказу про порятунок Почаївської обителі від татарського набігу 1675 року: за молитвами ченців над монастирем з'явилася Богородиця, яка відвернула загрозу.

Святі мученики Трохим, Теофіл та їхні сподвижники

Яке релігійне свято відзначається 23 липня 2026: традиції та молитва фото 2

Цього ж дня церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Теофіла та тих, хто разом із ними постраждав за вірність Христу. Вони прийняли мученицьку смерть у III–IV столітті під час жорстоких переслідувань християн і зараховані до лику святих як свідки непохитної віри.

Молитва дня

До Почаївської ікони Божої Матері звертаються з молитвами про зцілення, захист від ворогів і небезпек, збереження родини та спасіння душ.

О, Всемилостива Пані, Царице і Владичице, від усіх родів обрана і всіма родами небесними і земними ублажувана! Споглянь милостиво на народ цей, що старанно молиться до Тебе і просить Твого заступництва. Вислухай благання наші, збережи країну нашу від усякого зла, захисти оселі наші від підступів ворожих, а хворим і немічним даруй зцілення душевне і тілесне. Зміцни віру нашу, уповання і любов, і приведи нас усіх до спасіння.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Трохим Безсонник – в розпалі літніх жнив і заготівлі врожаю спати було ніколи. Жінки традиційно збирали калину та малину, робили заготовки, але після заходу сонця в полі не працювали.

  • Грім гримить, але дощу немає – погода незабаром значно покращиться.
  • У повітрі літає багато павутиння – попереду тривала суха й сонячна погода.
  • Ластівки летять низько над землею – наближається дощ.
  • Туман стоїть низом вранці – буде гарний урожай грибів.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 23 липня не можна ламати гілки калини або рубати це дерево – вірили, що це накличе сімейні негаразди. Не радили ледарювати і довго спати, сваритися та лихословити, відмовляти тим, хто просить допомоги. Також уникали ходити поодинці до водойм опівдні – за народними віруваннями, в цей час там найактивніша «водяна нечисть».

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Теги: релігія свято традиції православна церква свята церква Україна

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