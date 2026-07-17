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Зеленський оголосив п'ять кроків для зближення України та Польщі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський оголосив п'ять кроків для зближення України та Польщі
Зеленський анонсував перезавантаження відносин із Польщею
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент анонсував відкриття архівів про Волинську трагедію, нові дозволи на ексгумації та посилення історичного діалогу між країнами

Президент України Володимир Зеленський анонсував п'ять рішень, які мають стати основою для нового етапу українсько-польських відносин. Серед них – відкриття архівів щодо Волинської трагедії, розширення пошуково-ексгумаційних робіт та посилення Українського інституту національної пам'яті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, він провів спеціальну нараду, присвячену державній політиці України щодо Польщі. Президент наголосив, що Польща була одним із ключових союзників України після початку повномасштабного російського вторгнення, а безпека двох держав залишається нерозривно пов'язаною.

Зеленський оголосив п'ять кроків для зближення України та Польщі фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні. Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі», – зазначив Зеленський.

Зеленський оголосив п'ять кроків для зближення України та Польщі фото 2
фото: Володимир Зеленський/Telegram

За підсумками наради глава держави оголосив про п'ять кроків, які найближчим часом реалізує Україна. Зокрема, йдеться про нові рішення на дипломатичному напрямку, відкриття всіх архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій ХХ століття на Волині, а також надання додаткової кількості дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт у співпраці з польською стороною.

Також Україна планує розширити міжсуспільний діалог між двома державами та посилити роботу Українського інституту національної пам'яті.

За словами Зеленського, керівник УІНП Олександр Алфьоров має підготувати системні пропозиції щодо розвитку установи. Після цього урядовці та профільний комітет Верховної Ради розглянуть можливість збільшення фінансування та інших ресурсів для інституту.

Зеленський оголосив п'ять кроків для зближення України та Польщі фото 3
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент підкреслив, що Україні та Польщі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, засновані на взаємній повазі.

17 липня президент Володимир Зеленський зустрівся з колишнім радником міністра оборони України та експертом у сфері військових технологій Сергієм «Флешем» Бескрестновим. Під час зустрічі сторони обговорили найактуальніші питання, пов'язані з технологічною складовою оборони держави.

Також Зеленський повідомив про підготовку спеціального засідання Ставки верховного головнокомандувача. До участі в ньому планують залучити командирів бойових корпусів, а також провідних українських виробників озброєння.

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Теги: Польща Володимир Зеленський Кароль Навроцький Україна дипломатія

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