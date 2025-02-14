Операція «Щур». Росія тотально програє у війні спецслужб

СБУ весь час опиняється на крок попереду росіян

Скільки «щурів» росіяни інфільтрували в органи української влади за роки незалежності? Важко порахувати, але точно немало. Особливу увагу у кремлі приділяли силовим структурам. Ситуація кардинально змінилась з приходом до керівництва СБУ Василя Малюка. «Почистили» від російських агентів і органи влади, і саму Службу.

Все почалося з операції по затриманню російського зрадника, топового чиновника СБУ Кулініча. Проведена особисто Малюком, вона дозволила арештувати ключового російського агента. Далі СБУ, вже під керівництвом самого Малюка, вичистила зрадників і стала одним з ключових елементів Сил оборони і ворогом для Кремля.

Днями стало відомо про ще одну операцію топрівня. Малюк, як і у випадку з Кулінічем, знову особисто бере участь у затримані зрадника. Важливо, що її провели під час гарячої фази війни, коли кожен викритий агент ворога – це чиїсь врятовані життя. А агент такого рівня – не одна сотня життів.

Адже його інформацію росіяни могли використовувати для планування обстрілів та власних операцій. Полковник СБУ Козюра з 2016 року на високих посадах, остання з яких – керівник Штабу АТЦ. «Щур» працював на ворога з 2018 року, як з ідейних, так і з фінансових міркувань.

Операція по затриманню Козюри і справді безпрецедентна і демонструє, що Служба Безпеки має зовсім іншу якість роботи, ніж всі попередні роки Незалежності. СБУ весь час опиняється на крок попереду росіян, які тотально програють у протистоянні спецслужб.

Малюк провів процес очищення від російських агентів, який триває. Без цього очищення, СБУ не мала шансів проводити такі потужні операції проти ворога. «Щура» ще й змогли використати проти самих же вербувальників. Тривалий час через нього росіян «годували дезою». Це справді ювелірна робота наших спецслужб.

Що ж до самого «щура», то як казав один втікач до Ростова: «Я йому не заздрю». Фото, де його тримає за шкірку голова СБУ, облетіли всі медіа. Попереду суд і вирок. Майже напевно – довічне ув’язнення.