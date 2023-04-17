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Інженер «Антонова» виявився любителем Кадирова: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Інженер «Антонова» виявився любителем Кадирова: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів
За всіма викритими фактами тривають слідчі дії в рамках кримінальних проваджень
фото: СБУ

У мережі проросійських інтернет-агітаторів діяли шестеро пропагандистів з України

Служба безпеки України виявила міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів, до складу якої входило 6 пропагандистів. Серед них був і посадовець державного підприємства «Антонов». Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що зловмисники публічно підтримували збройну агресію РФ проти України та закликали до зміни кордонів нашої країни. Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Більшу частину деструктивного контенту вони «підхоплювали» з інтернет-ресурсів РФ.

Так, у Києві:

затримали провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства «Антонов». На російських інтернет-платформах «Вконтакте» та «Одноклассники» він періодично поширював відео з виступами Рамзана Кадирова, який закликав до «приєднання» захоплених районів України до складу Росії.

В Івано-Франківській області:

до 5 років 6 місяців тюрми засуджено жительку Калуша, яка виправдовувала агресію РФ та пропонувала видати росіянам «головних бандерівців».

На Закарпатті:

затримано мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в окупованих районах на півдні та сході України.

До того ж, в області викрили двох ворожих агітаторів з Білорусі, які мали посвідки на проживання в Україні. За даними слідства, вони створили декілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.

У Запоріжжі:

повідомили про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв росіян та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
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Затримання ворожих агітаторів
фото: СБУ

Заходи із викриття злочинів проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області, Волинській, Закарпатській, Запорізькій та Івано-Франківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, що колишній генеральний директор Державного підприємства «Антонов» отримав підозру у службовій недбалості. Через його дії транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно не було транспортовано з аеродрому у Гостомелі.

Теги: пропаганда СБУ Антонов

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