Міноборони Чехії розсекретило, яку військову допомогу отримала Україна: список
Уся чеська допомога в рамках оборонної підтримки, завжди затверджувалися урядом не публічно, у таємному режимі
З моменту широкомасштабної військової агресії з боку РФ Чехія надала Україні оборонну допомогу на загальну суму 6,75 млрд чеських крон (близько $288,42 млн ). Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, повідомляє Radio Prague International.
Чорнохова зазначила, що усе озброєння та спорядження, що передавалося зі складів чеської армії для України в рамках оборонної підтримки, завжди затверджувалися урядом не публічно, у таємному режимі. Це практикувалося з міркувань безпеки.
Однак наразі Кабінет міністрів розсекретив список за поданням глави Міноборони. Так, вказується, що загалом надана Прагою Україні допомога включає:
- 62 танки;
- 131 бойові машини піхоти (БМП);
- 26 бронетранспортера (БТР);
- 16 укомплектованих спеціальних засобів протиповітряної оборони (ППО);
- 47 автомобілів;
- 13 гаубиць;
- 12 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);
- 4,2 мільйона боєприпасів.
Варто зазначити, що тут не уточнюється щодо чеської ініціативи стосовно передачі Україні артилерійських снарядів.
Нагдаємо, поблизу Кельна чесько-українська компанія UAC розпочала виробництво військових безпілотників спеціально для потреб української армії. Щорічно планується виготовляти сотні розвідувальних та ударних дронів, адаптуючи їх до постійно мінливих вимог українських військових.
До слова, в Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у Twitter. «Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне», – заявив він.
Також Міноборони Чехії підписало в понеділок угоду, яка передбачає закупівлю 77 екземплярів ОБТ Leopard 2A8 вартістю понад €2 млрд. Ця угода буде реалізована в рамках більшого замовлення з боку коаліції країн на чолі з Німеччиною.
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