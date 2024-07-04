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Міноборони Чехії розсекретило, яку військову допомогу отримала Україна: список

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони Чехії розсекретило, яку військову допомогу отримала Україна: список
Чехія передала Україні 131 бойову машину піхоти (БМП)
фото з відкритих джерел

Уся чеська допомога в рамках оборонної підтримки, завжди затверджувалися урядом не публічно, у таємному режимі

З моменту широкомасштабної військової агресії з боку РФ Чехія надала Україні оборонну допомогу на загальну суму 6,75 млрд чеських крон (близько $288,42 млн ). Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, повідомляє Radio Prague International.

Чорнохова зазначила, що усе озброєння та спорядження, що передавалося зі складів чеської армії для України в рамках оборонної підтримки, завжди затверджувалися урядом не публічно, у таємному режимі. Це практикувалося з міркувань безпеки.

Однак наразі Кабінет міністрів розсекретив список за поданням глави Міноборони. Так, вказується, що загалом надана Прагою Україні допомога включає:

  • 62 танки;
  • 131 бойові машини піхоти (БМП);
  • 26 бронетранспортера (БТР);
  • 16 укомплектованих спеціальних засобів протиповітряної оборони (ППО);
  • 47 автомобілів;
  • 13 гаубиць;
  • 12 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);
  • 4,2 мільйона боєприпасів.

Варто зазначити, що тут не уточнюється щодо чеської ініціативи стосовно передачі Україні артилерійських снарядів.

Нагдаємо, поблизу Кельна чесько-українська компанія UAC розпочала виробництво військових безпілотників спеціально для потреб української армії. Щорічно планується виготовляти сотні розвідувальних та ударних дронів, адаптуючи їх до постійно мінливих вимог українських військових. 

До слова, в Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.  Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у Twitter. «Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне», – заявив він.

Також Міноборони Чехії підписало в понеділок угоду, яка передбачає закупівлю 77 екземплярів ОБТ Leopard 2A8 вартістю понад €2 млрд. Ця угода буде реалізована в рамках більшого замовлення з боку коаліції країн на чолі з Німеччиною. 

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Теги: міністр Міноборони Чехія машини озброєння танки

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