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Справа «Карфаген». Клименко відповів, чи загрожує Кравченку підозра

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Справа «Карфаген». Клименко відповів, чи загрожує Кравченку підозра
Керівник САП прокоментував можливу підозру Руслану Кравченку у справі «Карфаген»
фото: Офіс генпрокурора

Керівник САП не став розкривати, чи має слідство докази проти Кравченка

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко відповів на запитання, чи має слідство докази проти відстороненого генерального прокурора Руслана Кравченка у справі «Карфаген». Про це він заявив під час брифінгу 14 вересня, повідомляє кореспондент «Главкома».

Клименко не став розкривати деталі щодо наявності можливих доказів проти Кравченка. Водночас він наголосив, що НАБУ та САП не анонсують підозри до моменту їх вручення. «Ми не будемо анонсувати підозри. Наше загальне правило: якщо є достатня кількість доказів, підозра вручається», – заявив керівник САП.

Під час брифінгу директора НАБУ Семена Кривоноса також запитали, чи було правоохоронцям відомо про можливий виїзд Кравченка за кордон. Кривонос зазначив, що правоохоронні органи вживають відповідних заходів щодо всіх осіб, які перебувають на території України.

Брифінг за участі директора НАБУ та керівника САП

 

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

Згодом президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

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Теги: підозра слідство Генпрокурор Олександр Клименко Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора операція «Карфаген»

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