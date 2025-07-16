Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Богуслаєва. Міжнародна моніторингова місія фіксує проблеми

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Справа Богуслаєва. Міжнародна моніторингова місія фіксує проблеми

На момент засідання обвинувачений перебував під вартою 984 дні

У Солом’янському районному суді Києва триває розгляд справи  86-річного В’ячеслава Богуслаєва – генерального конструктора вертолітної техніки.

У ході першого судового засідання (3 липня) троє свідків дали показання, а прокурора звинуватили у недбалості. Про це повідомляє портал моніторингової місії IAC ISHR.

«Самим судом вказано, що прокурор уже неодноразово демонструє неналежну процесуальну організацію, постає об’єктивна необхідність у принциповій та системній реакції з боку суду на подібну поведінку. У контексті тривалого тримання під вартою 86-річного обвинуваченого, яке триває вже понад три роки, бездіяльність або зволікання з боку сторони обвинувачення не можуть розглядатися як нейтральні процесуальні недоліки», – пишуть IAC ISHR.

«У ситуаціях, коли сторона обвинувачення послідовно не виконує елементарні обов’язки щодо належної підготовки до розгляду справи, а суд обмежується декларативними зауваженнями без реальних процесуальних наслідків, постає ризик системного порушення принципу ефективного судочинства та знецінення самого судового механізму захисту прав людини. У таких обставинах формальне дотримання процедур є недостатнім. Необхідним є забезпечення реального, а не лише декларативного дотримання процесуальних гарантій, з урахуванням вразливості обвинуваченого та принципу домінування прав людини в судовому процесі», – резюмують представники моніторингової місії.

Під час наступного засідання 4 липня суд розглянув чергове клопотання прокурора про продовження тримання Богуслаєва під вартою – вже 23-тє за три роки. На момент засідання обвинувачений перебував під вартою 984 дні. Захист заявив про відвід прокурору через неодноразові порушення, проте суд відмовив.

У звіті місії IAC ISHR вказується, що така відмова суду викликає сумніви щодо ефективності судового контролю.

«Відмова у задоволенні відводу, попри вже зафіксовані процесуальні затримки зі сторони прокурора без належних на це причин, викликає сумніви в тому, що суд вжив усіх необхідних заходів, аби вплинути на сторону обвинувачення з метою забезпечення належного рівня процесуальної організації», – йдеться у звіті Моніторингової місії IAC ISHR.

Пізніше, суд продовжив Богуслаєву тримання під вартою.

Спостерігачі IAC ISHR звернули увагу на на те, що паспорт Богуслаєва, як і інші документи, вилучено й передано до СБУ; майно самого обвинуваченого націоналізовано, а активи його сина перебувають під арештом, що нівелює аргумент про ризик зловживання правом на заставу.

«Стан здоров’я обвинуваченого Богуслаєва викликає об’єктивне занепокоєння: наявні тяжкі хронічні захворювання, включаючи онкологічні та серцево-судинні патології, оперативні втручання під час перебування під вартою, клінічна смерть – усе це підтверджено медичними документами. Ці обставини, у світлі ст. 3 Конвенції, вимагають від національних органів особливої ретельності при прийнятті рішень про продовження тримання під вартою», – пишуть у IAC ISHR.

Також IAC ISHR вказують про особливе занепокоєння щодо відсутністі видимої реакції суду на ці обставини.

Експерти моніторингової місії IAC ISHR, проаналізувавши обставини продовження тримання під вартою Богуслаєва, фіксують порушення статей 5 та 3 Європейської конвенції з прав людини. Позиція прокурора щодо незмінності ризиків упродовж всього кримінального провадження прямо суперечить усталеній практиці ЄСПЛ, яка вимагає їх постійної переоцінки. Таким чином не вбачається можливим однозначно стверджувати, що суд належним чином оцінив усі релевантні обставини, зокрема похилий вік, стан здоров’я обвинуваченого та виняткову тривалість його перебування під вартою (984 дні). Сукупність виявлених факторів може свідчити про автоматизм судового підходу та брак ефективного контролю за дотриманням принципу пропорційності, що суперечить стандартам ЄСПЛ.

У підсумку експерти моніторингової місії IAC ISHR фіксують наявність у справі Богуслаєва ознак системного автоматизму при продовженні запобіжного заходу, що суперечить вимогам п.3 статті 5 Конвенції. Окрім того, виникають побоювання, що складні медичні та вікові характеристики особи не були належним чином враховані, що створює ризик порушення фундаментального принципу заборони катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження, закріпленого у статті 3 Конвенції.

Теги: суд кримінал В'ячеслав Богуслаєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Одеський обласний ТЦК/Facebook
Ексголова Одеського ТЦК Борисов збирався втекти? Апеляційний суд ухвалив рішення
20 червня, 13:38
В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв
Стали відомі мотиви вбивства: у суді показали нові докази у справі Фаріон
26 червня, 05:08
ДБР викрило схему привласнення бюджетних коштів, виділених на оборону України
Перепродаж дров для ЗСУ. На Миколаївщині посадовець вигадав незаконну схему, щоб розбагатіти
8 липня, 11:34
«Газпром» має сплатити «Нафтогазу» $1,37 млрд
«Нафтогаз» розпочинає процедуру стягнення $1,37 млрд з «Газпрому»
24 червня, 16:27
Михайло Головко мав п’ять днів, аби внести заставу
За ексголову Тернопільської облради внесено 15 млн грн застави
23 червня, 21:24
Роксолана Пиртко домагається видалення усіх згадок і фото про діяльність та майно своєї сім'ї
Рідні нардепа-втікача Дубневича почали чистити інтернет від згадок про себе: деталі
26 червня, 15:52
Зорян Кісь має багаторічного партнера Тимура Левчука (на фото зліва)
Суд Києва визнав фактичний шлюб двох чоловіків: дипломат намагався поїхати за кордон з партнером
3 липня, 15:22
Віталій Кличко прийшов підтримати Володимира Прокопіва на суді 14 липня 2025 року
Кличко та депутати намагалися взяти Прокопіва на поруки. Що вирішив суд
14 липня, 13:54
Ексголові МСЕК Хмельниччини оголосили нову підозру
Справа Крупи. Адвокати назвали розмір застави, яка є підйомною для ексголови МСЕК
14 липня, 21:00

Кримінал

Справа Богуслаєва. Міжнародна моніторингова місія фіксує проблеми
Справа Богуслаєва. Міжнародна моніторингова місія фіксує проблеми
Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: хто зрадив? Відповідь прокуратури
Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: хто зрадив? Відповідь прокуратури
Україна викрила мережу контрабанди фальсифікованих пестицидів
Україна викрила мережу контрабанди фальсифікованих пестицидів
Дніпровська міськрада вимагає знести забудови яхт-клубу «Січ»: що відомо про гучний скандал
Дніпровська міськрада вимагає знести забудови яхт-клубу «Січ»: що відомо про гучний скандал
У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника
У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника
Справа Крупи. Адвокати назвали розмір застави, яка є підйомною для ексголови МСЕК
Справа Крупи. Адвокати назвали розмір застави, яка є підйомною для ексголови МСЕК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
43K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
11K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
9447
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
7557
Нардепка Безугла показала «мавпу» у Верховній Раді (фото)

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua