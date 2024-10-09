У Раду подано законопроєкт, який посилює відповідальність за підпал військових авто

З середини літа 2024 року російські агенти почали активно вербувати українців, аби ті підпалювали за гроші машини військових

Законопроєкт встановлює покарання за підпал авто військових від 10 до 15 років

Народний депутат від партії «Слуга народу» Мар'ян Заблоцький подав на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкт, який посилює відповідальність за підпал військових авто. Про це він написав у соцмережах.

За його словами, нараді в країні існує проблема з притягненням до відповідальності за подібні злочини.

«Наприклад, машини часто стоять на балансі благодійних фондів, що робить покарання за пошкодження військового майна формально неможливим. Також сьогодні в будь-якому випадку від відповідальності звільняються особи від 14 до 16 років, і таку вікову категорію найчастіше вербує ворог. Хоча такої поблажки немає за підпали авто поліцейських чи суддів», – розʼяснив нардеп.

Заблоцький зауважив, що законопроєкт встановлює покарання за підпал авто військових від 10 до 15 років незалежно від всіх вище перелічених обставин.

«Під цю категорію також відношу авто волонтерів. За три останні місяці тільки офіційно зафіксовано 180 випадків підпалів транспортних засобів військових. Впевнений, в реальності ще більше», – додав депутат.

фото: Facebook / Maryan Zablotskiy

фото: Facebook / Maryan Zablotskiy

Нагаадємо, у Києві неповнолітній спалив авто, яке журналісти купили для військових (фото).

«Викрили зловмисника оперативники столичного главку поліції та Подільського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України. Як встановили правоохоронці, 16-річний студент коледжу погодився виконати замовлення російських кураторів, приїхав з Черкащини до Києва, де планував вчинення злочину на замовлення. За це йому пообіцяли винагороду – 1000 доларів», – поінформували у поліції.

Раніше правоохоронці затримали у Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто Сил оборони. Тепер йому загрожує 12 років тюрми.

До слова, росіяни платять за підпал одного авто в Україні приблизно 80 тис. грн, тобто дві тисячі доларів. Утім, до виконавця доходить десь тисяча доларів, а посередники забирають половину суми. А якщо виконавець неповнолітній, то його заробіток зменшується сума зменшуєтья ще більше. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».