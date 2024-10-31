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Збитки у понад 614 тис. грн: столичний посадовець нажився на ремонті парку «Молодіжний»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Збитки у понад 614 тис. грн: столичний посадовець нажився на ремонті парку «Молодіжний»
Комунальне підприємство восени 2022 року оплатило роботи з проведення капітального ремонту парку «Молодіжний» у Деснянському районі міста Києва
фото: з відкритих джерел

Наразі обвинувальний акт відносно директора КП скеровано до суду

У Деснянському районі Києва судитимуть директора комунального підприємства, який «зробив» капітальний ремонт парку «Молодіжний» на Троєщині зі збитками у понад 614 тис. гривень. Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Як встановили слідчі, очолюване посадовцем комунальне підприємство восени 2022 року оплатило капітальний ремонт парку, але вартість будівельних матеріалів, які при цьому використовували, була значно завищена.

Зокрема, за щебень та гранвідсів переплатили понад 614 тис. грн і це при тому, що загальна вартість ремонту склала трохи більше 2 млн грн.

Наразі обвинувальний акт відносно директора КП скеровано до суду. Як зазначають правоохоронці, йому загрожує «позбавлення волі строком до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Раніше повідомлялося, у Київській області шахраї під виглядом очільників держадміністрацій ошукували громадян. Затримані представлялись керівниками обласних та районних військово-цивільних адміністрацій та пропонували підприємцям перерахувати кошти на рахунки благодійних фондів для закупки військового спорядження за кордоном. 

Теги: ремонт суд шахрайство чиновник

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