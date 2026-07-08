Браковані міномети для ЗСУ. Ексдиректор департаменту Міноборони отримав підозру

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила колишнього директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони на оборудках із бюджетними коштами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, ексдиректор департаменту Міноборони причетний до закупівлі у 2023 році бракованих мінометів для ЗСУ на загальну суму 182 млн грн. Як встановило розслідування, йдеться про 250 одиниць 120-міліметрових мінометів, які не відповідали тактико-технічним характеристикам, заявленим виробником.

«Поставка неякісних озброєнь зашкодила обороноздатності українських військ. Зокрема, бойове застосування бракованих мінометів створювало загрозу для життя і здоров’я особового складу артилерійських розрахунків ЗСУ на передовій», – наголошують правоохоронці.

СБУ наголошує, що фігурант, перебуваючи на посаді, уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією на виробництво артозброєння для потреб ЗСУ. За даними Служби, замість ліцензійної продукції із заявленими технічними стандартами підрядники відвантажили на склади Міноборони України «неліквід», який заборонено використовувати в бойових умовах. При цьому бюджетні гроші були перераховані на баланс компанії-виробника.

Зазначається, що судова інженерно-механічна експертиза підтвердила факти злочинної діяльності експосадовця.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Наразі всі браковані зразки артозброєння вилучено з підрозділів ЗСУ.

Раніше на Дніпропетровщині Служба безпеки викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. Тоді було затримано гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка, які поставили до ЗСУ партію бракованих мін.