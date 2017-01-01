Суд арештував харківського терориста

Володимир Безух буде під вартою до 27 лютого

Володимира Безуха, підозрюваного у захопленні заручників у відділенні «Укрпошти» в Харкові, взяли під варту на 2 місяці без визначення застави. Про це повідомляє «Громадське» з Київського районного суду Харкова, де відбувалося засідання. Безух буде під вартою до 27 лютого. Таким рішенням суд задовольнив клопотання



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Фото: Вікторія Рощина/ Громадське Володимир Безух

Володимир Безух буде під вартою до 27 лютого

Володимира Безуха, підозрюваного у захопленні заручників у відділенні «Укрпошти» в Харкові, взяли під варту на 2 місяці без визначення застави. Про це повідомляє «Громадське» з Київського районного суду Харкова, де відбувалося засідання.

Безух буде під вартою до 27 лютого.

Таким рішенням суд задовольнив клопотання прокуратури.

Мати ж підозрюваного у коментарі «Громадському» розповіла, що чоловік не мав при собі вибухового пристрою. За її словами, Володимир Безух з дитинства психічно хворий. На думку матері, він спеціально планував захоплення, «аби привернути до себе увагу спільноти».

Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок.

Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист.

За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників.

Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.

Психолог Вадим Безуглий, який спілкувався із терористом під час операції зі звільнення заручників, розповів, що ним виявився його знайомий по школі, який мав психічні порушення.