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Суд відправив за ґрати палія елітних автівок в Одесі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Суд відправив за ґрати палія елітних автівок в Одесі
Одесит спалив чотири Tesla заради «легких грошей»
фото: odesa_prokuratura

За два тижні чоловік спалив чотири автомобілі Tesla, виконуючи завдання, які отримував через Telegram

В Одесі суд визнав винним 34-річного місцевого жителя у серії підпалів елітних автомобілів та засудив його до шести років позбавлення волі. За даними слідства, чоловік виконував завдання, які отримував через Telegram, і підпалював люксові автівки за винагороду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Правоохоронці встановили, що наприкінці 2025 року засуджений отримав через месенджер пропозицію заробітку. За умовами «роботи» він мав знаходити в Одесі дорогі автомобілі, підпалювати їх та надсилати куратору відеозаписи як підтвердження виконаного завдання.

За два тижні чоловік підпалив чотири автомобілі Tesla – три Model 3 та одну Model Y. Під час одного з підпалів вогонь також пошкодив автомобіль Toyota Prius.

За інформацією прокуратури, загальна сума збитків, завданих власникам транспортних засобів, становила майже чотири мільйони гривень.

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Правоохоронці наголошують, що подібні злочини нерідко координуються через месенджери, а їхні виконавці, попри обіцянки швидкого заробітку, несуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно у селі Шевченкове Броварського району побутовий конфлікт між двома знайомими завершився підпалом автомобіля. За даними поліції Київщини, після сварки 25-річний чоловік проник до незачиненого автомобіля Nissan Kubistar, облив задні сидіння легкозаймистою речовиною та підпалив салон. Унаслідок пожежі транспортний засіб був повністю знищений, однак люди не постраждали.

Теги: Одеса пожежа Tesla суд прокуратура

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