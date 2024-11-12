Вбивство військового у Києві: суд оголосив вирок

Після виходу з нарадчої кімнати судді оголосили своє рішення: визнати усіх трьох винуватими

Під час розгляду справи по суті в суді адвокати обвинувачених висунули версію про те, що їх підзахисні нібито захищались від Щербини

Сьогодні, 12 листопада, суддя Голосіївського райсуду Києва Юрій Токман оголосив вирок трьом молодикам у справі смертельного нападу на учасника добровольчого формування територіальної громади «Свобода» Олексія Щербину. Про це інформує watchers.media

Трагедія сталася у жовтні 2022-го року у дворі одного з багатоквартирних будинків Києва. Тоді, за версією слідства, між потерпілим Щербиною, який керував автомобілем Hyundai, та водієм Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири Lexus побили потерпілого. Після цього водій люксового авто здійснив у Щербину постріл та разом з посправниками втік.

Леоніда Ігнатенка та Ігоря Котирла звинувачують у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст. 296 ККУ). Тоді як стрілку (Вʼячеславу Вільцанюку) слідство інкримінує вбивство (ч.2 ст.115 ККУ), вважаючи, що саме він здійснив смертельний постріл. .

Під час розгляду справи по суті в суді адвокати обвинувачених висунули версію про те, що їх підзахисні нібито захищались від Щербини, а не нападали на нього. Нападники втім втекли з місця події, не надали потерпілому допомогу після пострілу та не викликали швидку.

Оголошення вердикту затягнулося в часі через затримку доставки підсудних з СІЗО. Початок слухання планувався на 11:00, а фактично засідання розпочалось о 13:50. Після виходу з нарадчої кімнати судді оголосили своє рішення: визнати усіх трьох винуватими.

Покарання, яке призначив суд обвинуваченим:

Вʼячеславу Вільцанюку – 13 років позбавлення волі;

Ігорю Котирлу – 3 роки за ґратами;

Леоніду Ігнатенку – 3 роки увʼязнення.

Дружина загиблого Олексія Щербини – Ірина – обурилась мʼяким, на її думку, вироком трьом підсудним. За її словами, винуваті в рівній мірі усі троє нападників. Прокуратура буде оскаржувати вирок у апеляції Києва.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року, у Києві серед білого дня було вбито військового Олексія Щербину. Чоловік був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода» і готувався вирушити на фронт. Також повідомлялося, що один із підозрюваних пов'язаний із Кивою.

Нагадаємо, що раніше суд випустив двох підозрюваних у справі про вбивство учасника добровольчого формування територіальної громади «Свобода» Олексія Щербини.