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Накинувся на підлітків біля ЖК: у Шевченківському районі затримано п'яного хулігана

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Накинувся на підлітків біля ЖК: у Шевченківському районі затримано п'яного хулігана
Чоловікові за напад на підлітків загрожує обмеження волі на строк до п’яти років
фото: поліція Києва/Facebook

Чоловік підійшов до двох неповнолітніх хлопців, штовхнув одного з них, а потім ударив іншого кулаком в обличчя

У Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який напідпитку вчинив хуліганські дії та травмував дитину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався ввечері на вулиці Вавілових, поблизу одного з житлових комплексів. Як з'ясували слідчі, 28-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чіплявся до перехожих. Він підійшов до двох неповнолітніх хлопців, штовхнув одного з них, а потім ударив іншого кулаком в обличчя.

Внаслідок нападу 15-річний школяр отримав легкі тілесні ушкодження.

На місце події оперативно прибув наряд патрульної поліції. Правоохоронці швидко розшукали нападника неподалік та затримали його в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). За цей вчинок молодикові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у Вишгороді в кімнаті одного з хостелів побутовий конфлікт між знайомими закінчився госпіталізацією та криміналом. Між 24-річним фігурантом та потерпілим під час спільного вживання алкогольних напоїв виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник завдав опоненту декілька ударів руками в область голови, від чого постраждалий впав на підлогу та нападник продовжив його бити ногами.

У Дніпровському районі Києва побутовий конфлікт між колишніми співмешканцями закінчився кривавою різаниною. Чоловік, який прийшов на допомогу жінці, отримав п'ять ударів ножем у тулуб. Інцидент стався у під’їзді житлового будинку на вулиці Остафія Дашкевича. Між місцевою мешканкою та її колишнім цивільним чоловіком спалахнула сварка через невирішені питання у стосунках. У розпал конфлікту киянка зателефонувала своєму 41-річному знайомому, який перебував неподалік, і попросила захистити її.

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Теги: Київ бійка поліція

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