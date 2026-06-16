Накинувся на підлітків біля ЖК: у Шевченківському районі затримано п'яного хулігана

Чоловікові за напад на підлітків загрожує обмеження волі на строк до п’яти років

Чоловік підійшов до двох неповнолітніх хлопців, штовхнув одного з них, а потім ударив іншого кулаком в обличчя

У Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який напідпитку вчинив хуліганські дії та травмував дитину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався ввечері на вулиці Вавілових, поблизу одного з житлових комплексів. Як з'ясували слідчі, 28-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чіплявся до перехожих. Він підійшов до двох неповнолітніх хлопців, штовхнув одного з них, а потім ударив іншого кулаком в обличчя.

Внаслідок нападу 15-річний школяр отримав легкі тілесні ушкодження.

На місце події оперативно прибув наряд патрульної поліції. Правоохоронці швидко розшукали нападника неподалік та затримали його в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). За цей вчинок молодикові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

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